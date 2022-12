Iva Zanicchi fa una terribile confessione: è successo durante la sua infanzia

In queste ore Iva Zanicchi ha fatto una terribile confessione riguardante un fatto successo durante la sua infanzia: le sue parole.

Iva Zanicchi sta stupendo tutti a Ballando con le Stelle ed in queste ore la cantante ed opinionista ha voluto fare una confessione incredibile su un episodio successo durante la sua infanzia: le sue parole.

Tra le cantanti più discusse di questa edizione di Ballando con le Stelle troviamo certamente Iva Zanicchi. Infatti la cantante ha catalizzato la scena dello show. Nell’ultima puntata di Ballando Segreto ha però raccontato un segreto della sua infanzia, ossia il ritorno del papà dopo anni di prigionia completamente diverso dall’idea che lei aveva di lui. La Zanicchi ha quindi iniziato raccontando: “Io l’avevo idealizzato perché non l’avevo mai conosciuto e quando è tornato dalla prigionia io avevo 4-5 anni l’ho guardato ed ho trovato questo uomo orribile“.

Sempre la concorrente di Ballando ha poi continuato: “Era 38 chili, gli occhi infossati, aveva uno zoccolo ed una scarpa ho pensato questo non è il mio babbo e sono scappata via piangendo“. L’incontro con il padre per lei è stato uno shock. Da piccola l’opinionista era molto legata alla madre, tanto da dormire con lei nel lettone. Con il ritorno a casa del marito, però, lei è andata a dormire nella stanza con le sorella. Anche questa scelta è stata difficile da digerire per la giovane adolescente.

Iva Zanicchi racconta il ritorno a casa le padre: “Uno shock”

Proprio raccontando il ritorno a casa del padre, Iva Zanicchi ha rivelato anche perché è stato uno shock tornare a dormire nel lettone con la sorella. Ai microfoni ha quindi dichiarato: “Io ero molto prepotente e dormivo con mia madre invece poi lui è andato a dormire con mia madre ed io con quelle streghe delle mie sorelle. È stato terribile. Io per tutta la vita ho avuto molta soggezione di lui“. Il rapporto tra i due però è cambiato quando il padre per ‘accattivarsi’ il bene della figlia le ha regalato una zolletta di zucchero, cibo raro in quei tempi.

Sempre nello spin-off di Ballando con le Stelle, Iva ha anche parlato del toccante gesto che il padre le ha chiesto in punto di morte. Così durante la trasmissione ha affermato: “Quando lui era sul letto in punto di andarsene mi ha chiesto ‘Mi dai un bacio sulla fronte?’ E lì ho capito che per tutta la vita non ci siamo scambiati dei giusti gesti di affetto“. Adesso quindi non resta che aspettare la prossima puntata del dance show per rivedere Iva in azione.