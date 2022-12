Giulia Salemi, la scelta d’amore: pronto l’addio a Mediaset?

Giulia Salemi starebbe preparando l’addio a Mediaset. Ecco cosa starebbe succedendo dietro le quinte mentre l’influencer sta raggiungendo il picco di popolarità proprio grazie al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Uno scambio di opinioni piuttosto acceso fra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi ha dato l’occasione ad Alfonso Signorini di chiarire una cosa importante. Il conduttore del GF Vip 7 ha voluto l’influencer in studio soprattutto per la sua intelligenza, non per il suo corpo. La Salemi, del resto, deve praticamente tutto al Grande Fratello.

La sua presenza al GF Vip 5 ha fatto esplodere la sua popolarità, ed allo stesso tempo le ha permesso di conoscere Pierpaolo Pretelli. Quest’anno ha esordito anche come commentatrice dei social durante il reality show. Lo scorso hanno conduceva il #GFVipParty, e quest’anno è stata sostituita nel ruolo proprio da Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi sta preparando l’addio a Mediaset?

La Salemi potrebbe dare l’addio a Mediaset molto presto. Tommaso Zorzi ha fatto la stessa scelta professionale in passato, spiegando di voler lavorare a dei progetti giovani. Nel caso dell’influencer italo-persiana, invece, le motivazioni potrebbero essere molto diverse. Sarebbe la Rai che le avrebbe offerto alcuni progetti interessanti.

Secondo il settimanale Diva e Donna la televisione pubblica avrebbe cercato di convincere Giulia Salemi a passare alla concorrenza grazie all’aiuto di Pierpaolo Pretelli. Sarebbe infatti allo studio un programma che li vedrebbe coinvolti insieme. La commentatrice dei social del GF Vip 7 piacerebbe molto e vorrebbe essere proposta come un nuovo volto.

Giorgia Meloni avrebbe un progetto per la fidanzata di Pretelli

Non sarebbe solo la Rai ad aver dei progetti da offrire a Giulia Salemi. Il settimanale Oggi riporta alcune indiscrezioni secondo cui anche Giorgia Meloni sarebbe rimasta positivamente impressionata dal discorso dell’influencer a Montecitorio. Per questo motivo, avrebbe pensato di proporle di partecipare ad un importante progetto.

La Salemi, infatti, sarebbe stata identificata come probabile protagonista di una campagna di sensibilizzazione contro le discriminazioni di genere. Giulia recentemente ha raccontato a Le Iene la storia di sua madre, facendo anche un appello al governo iraniano. Al GF Vip 7 si è pure schierata dalla parte di Oriana quando la Bruganelli la attaccava.

