Charlene di Monaco, tutta la verità: terremoto sul Principato. Sembra tutto pronto per una prima volta assoluta e Alberto trema

Il 2023 comincerà con una bomba, il primo libro scritto (o meglio firmato) dal principe Harry che potrebbe svelare definitivamente tutti i retroscena della sua rottura con la Royal Family. Ma c’è un’altra principessa che ormai si sente pronta a raccontare tutto.

Lei è Charlene di Monaco che continua a stare meglio, anche se ultimamente ha diradato le sue uscite in pubblico limitandole allo stretto necessario. Così come ha limitato al minimo le interviste, anche se quelle che ha rilasciato hanno confermato la ritrovata sintonia con il marito.

In mezzo ci sono i due figli, Jacques e Gabriella, che per quasi un anno ha dovuto lasciare da soli e quindi si è ripresa tutto il tempo perso. Ma c’è anche una vita a Palazzo Grimaldi che resta un’incognita.

I suoi rapporti con il resto della famiglia sono sempre rimasti un mistero, soprattutto con le cognate a cominciare da Carolina che i maligni indicano come la sua nemica numero uno. Solo cattiverie legate ad una certa insofferenza che Charlene ha sempre dimostrato per le rigide regole di corte, oppure è tutto vero?

Charlene di Monaco, tutta la verità: finalmente è pronta per raccontare la sua storia

Una risposta finora non è mai arrivata, ma potrebbe succedere presto. Perché in un’intervista al magazine ‘Gala’ è arrivata l’indiscrezione che apre un mondo nuovo. Secondo Thomas Pernette, esperto delle famiglie reali e autore di diversi romanzi legati alla Corona,. Foinalmengte la principessa di Monaco è pronta.

Come Harry vuole raccontare la sua vita e tutto quello che succede a Palazzo, anche per smentire una volta per tutte la sua immagine di ‘principessa triste‘ dalla quale non riesce a staccarsi. Un modo anche per rispondere a tutte le voci dell’ultimo anno che hanno giustificato il suo ritorno a Montecarlo solo per rispettare il contratto firmato con Alberto

Come ha raccontato Permette, “se la Principessa è pronta, lo sarà anche il mondo”. Saranno le memorie di una donna che ha sempre accusato la distanza dalla sua nazione d’origine e dalla sua famiglia. Ma aggiunge anche: “Penso che il Principe Alberto sia un marito amorevole e sicuramente ha sofferto vedendo afflitta sua moglie”.

In effetti l’ultimo a parlare di Charlene è stato proprio il marito, in una intervista a Monaco-Matin: “Sono davvero felice che stia meglio e possa partecipare a molti eventi pubblici nel Principato, con responsabilità nella Croce Rossa. A volte è stanca, bisogna darle ancora tempo perché possa ristabilirsi e partecipare ad altri impegni. Ma sono certo che ce la farà”.