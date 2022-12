Amici 22, che batosta: punizione durissima per tre cantanti – VIDEO

Si è decisa una punizione durissima per tre cantanti di Amici. Ecco di cosa sarebbe colpevole il trio e perchè hanno rischiato anche l’eliminazione.

Dopo l’invettiva di Rudy Zerbi durante la puntata di Amici del 26 novembre, in molti si aspettavano numerose eliminazioni. Per il momento, però, sembrerebbe che la scelta più drastica sia stata rimandata. Tommi Dali, Piccolo G, Aaron e Mattia Zenzola sono stati invitati da Maria De Filippi a recarsi in Sala Relax per conoscere il proprio destino.

Dopo che i quattro alunni hanno trascorso tutta la notte nella Sala Relax, Rudy Zerbi ha chiamato all’appello i “suoi” tre cantanti. L’insegnante ha chiarito di non aver realizzato il suo intento iniziale solo per non danneggiare gli altri alunni di Amici. Ha quindi confermato di aver preso una decisione: dovranno scontare una durissima punizione.

Amici 22, chi dovrà scontare la punizione di Rudy Zerbi

Tommi Dali, Piccolo G e Aaron non potranno dunque usare il cellulare per un mese. Tenendo presente che questo è l’unico strumento che hanno per contattare l’esterno, compresa la loro famiglia, si tratta di una decisione senza precedenti. Mentre i cantanti del team di Zerbi sono apparsi spaventati per il provvedimento, per Mattia è stato diverso.

Raimondo Todaro ha voluto incontrare Mattia Zenzola nella Sala Prove. Il ballerino è apparso polemico: non bisogna dimenticare che sua madre e Christian Stefanelli lo hanno difeso in ogni modo sui social media. Quando il professore gli ha fatto notare che il suo principale problema era proprio il suo carattere, Mattia è apparso pensoso.

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 4 dicembre

Il primo dicembre è stata una giornata molto importante non solo per la punizione comunicata da Rudy Zerbi, ma anche per la registrazione della nuova puntata di Amici che andrà in onda domenica 4 dicembre. Ha sorpreso tutti apprendere che non ci saranno eliminazioni. Niveo e NDG, avranno la maglia sospesa, per poi riconquistarla subito.

Gli ospiti della puntata saranno Anbeta e Il Volo. Cricca e Angelina hanno vinto la gara cover, mentre l’inedito di Niveo è il più ascoltato. Tutti e tre verranno premiati partecipando alla Notte di Capodanno in onda su Canale 5 il 31 dicembre. Sembra che il vizio del fumo sia stato un argomento molto dibattuto, ed Arisa ha chiesto a Wax di fare 500 flessioni.

Ecco il video in cui Rudy Zerbi spiega ai suoi alunni di Amici qual è la punizione che dovranno scontare per addirittura un mese: