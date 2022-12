Amici 22 anticipazioni, è caos in studio: Maria De Filippi senza parole

Spuntano le anticipazioni sulla nuova puntata di Amici 22 che riserverà numerose sorprese. Grande caos in studio: Maria de Filippi non ci può credere.

Amici 22 continua a stupire tutti i telespettatori grazie ai numerosi talenti presenti all’interno della trasmissione. Stavolta però in studio è successo di tutto, con Maria de Filippi che è rimasta a bocca aperta: le anticipazioni.

Stando alle anticipazioni di Amici 22 sono spuntati fuori tutti i risultati delle sfide andate in scena durante le registrazioni di ieri giovedì 1 dicembre 2022. A riportarle ci ha pensato Super Guida Tv secondo il quale come ospiti stavolta ci saranno Il Volo e Anbeta, che hanno quindi giudicato la gara cover e la gara di ballo. Il risultato ha quindi decretato i vincitori che si esibiranno durante il Capodanno in TV su Canale 5 in diretta il 24 dicembre 2022. Una bella opportunità per solamente tre allievi.

La prima sfida analizzata è quella di Gianmarco a cui i giudici hanno sospeso la maglia per una settimana. Infatti Alessandra Celentano aveva chiesto a Raimondo Todaro di metterlo in sfida, per la professoressa una scelta definitiva. Oggi a prendere una decisione sul futuro di Gianmarco nel talent show è stata Francesca Bernabini. Il ballerino però è riuscito a vincere tornando quindi a far parte ufficialmente della classe.

Mentre invece Samu è andato in sfida su volere di Alessandra Celentano. Ancora una volta però la Bernabini ha dato la vittoria al ballerino. Nonostante tutto la giudice non ha potuto fare altro che notare la bravura della sfidante. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio cosa succederà nel corso delle altre sfide.

Amici 22, tutte le anticipazioni: i risultati delle sfide

La terza sfida andata in scena nel corso delle registrazioni di giovedì è stata quella tra Piccolo G. e Tommy Dali vinta proprio da quest’ultimo. Nonostante la sconfitta Piccolo ha ricevuto anche un ulteriore provvedimento disciplinare. Andando a vedere nel dettaglio, i due cantanti in questi giorni dovranno prendere una decisione difficile. Infatti la prossima settimana è in uscita il secondo singolo di entrambi e in più dovrebbero presentare il compito che ha assegnato Durdust a tutti i cantanti.

Infatti il famoso produttore ha chiesto a tutti loro di svolgere una prova davvero importante, che verrà da lui stesso giudicata. Quindi arrivati a questo punto Tommy Dali e Piccolo G. dovranno rinunciare a una di queste due opportunità per volere di Zerbi, visto il loro comportamento. I due talenti dovranno scegliere se portare a termine il lavoro per Dardust o rinunciare all’uscita del proprio singolo. Infine stando alle anticipazioni i tre cantanti che si esibiranno a capodanno saranno Cricca, Angelina e Rita.