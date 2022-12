“Alfonso Signorini non condurrà più il GF Vip”, terremoto Mediaset: sta succedendo davvero

La scorsa edizione del GF Vip si è conclusa con Alfonso Signorini che dava appuntamento alla prossima stagione: da quest’anno cambia musica?

Nessuno ci avrebbe mai pensato, ma sembrerebbe proprio che il timone del reality show di Canale 5 non apparterrà più al direttore di Chi. Per ora si tratta di un’indiscrezione, ma chi ne parla difficilmente sbaglia.

Sono ben quattro anni che Alfonso Signorini detiene la cattedra del GF Vip senza alcun rivale, insieme a lui si sono avvicinati al reality show Pupo, Wanda Nara, Antonella Elia, Adriana Volpe, Laura Freddi, Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinionisti dello show. Tuttavia, sembrerebbe proprio che quest’atmosfera che ha creato il direttore del settimanale Chi sia destinata ad essere sconfitta. Gli ascolti negli ultimi anni hanno sempre convinto Mediaset perché sono sempre riusciti a tenere botta a forti competitor su Rai Uno.

Proprio la garanzia che ha dato Alfonso Signorini non faceva presagire che la sua potesse essere l’ultima edizione alla conduzione del Grande Fratello VIP, ma tutto fa pensare che si vada proprio in quella direzione.

GF Vip, Alfonso Signorini via: parola di Alessandro Rosica

La notizia è un’esclusiva di Alessandro Rosica, conosciuto sui social come investigatoresocialofficial che è certo: “Dalla prossima edizione Alfonso Signorini non condurrà più il Grande Fratello VIP. Cambieranno anche gli opinionisti”. Nient’altro che la fine di un’Era che va a vanti dal 2020, dopo l’anno sabbatico del reality show preso dopo l’ultima edizione condotta da Ilary Blasi nel 2018 che ha visto trionfare Walter Nudo. Fin qui, il direttore del settimanale Chi ha visto trionfare, invece, Paola Di Benedetto, Tommaso Zorzi, Jessica Selassié e quest’anno sembrerebbe veder trionfare l’ultimo vippone sotto la sua conduzione.

È chiaro che al momento si tratta di sole indiscrezioni e pertanto è giusto procedere con cautela, ma è d’uopo ricordare che Alessandro Rosica è stato il primo ad annunciare della rottura tra Antonino e Belen, della messa in scena tra Can Yaman e Diletta Leotta e tutta un’altra serie di scoop in esclusiva che, alla fine, si sono rivelati solo realtà.