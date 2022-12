Uomini e Donne, corteggiatore visto mano nella mano con un’altra: lui conferma

È arrivata una segnalazione molto precisa per il corteggiatore di Uomini e Donne: un corteggiatore è stato visto mano nella mano con un’altra. Incredibilmente, è arrivata anche una conferma da parte del diretto interessato.

Dopo la segnalazione che è arrivata a Francesco Dainese riguardo una sua corteggiatrice, Noemi, sembrerebbe essersi ripetuto di nuovo lo stesso copione. Un altro corteggiatore di Uomini e Donne si sarebbe infatti incontrato con una misteriosa ragazza. Indirettamente, questa segnalazione avrebbe anche trovato conferma da parte del cavaliere.

Lavinia Mauro da diverse settimane sembrerebbe essersi concentrata, come da sua stessa ammissione, sulla frequentazione di due cavalieri: Alessio e Alessio Campoli. Gli altri corteggiatori, uno in particolare, sarebbero quindi passati completamente in secondo piano, ed uno di questi avrebbe quindi preso una decisione molto importante.

Uomini e Donne, chi è il corteggiatore beccato mano nella mano con un’altra fuori dalla trasmissione

Francesco Griffo e Lavinia Mauro avevano iniziato benissimo la loro frequentazione. Durante le esterne si punzecchiavano a vicenda, e si vedeva la voglia di conoscersi. Ben presto sono cambiate le cose, e la tronista ha diretto la sua attenzione verso altri pretendenti. Come lei stessa ha spiegato, non è mai scattata “la scintilla dell’amore”.

Dall’altra parte, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare che Francesco Griffo era completamente inattivo durante le puntate del Trono Classico. Da diverso tempo, infatti, non interveniva e non faceva neanche le esterne con Lavinia. Secondo la segnalazione di Isa&Chia, sarebbe stato avvistato mano nella mano con un’altra ragazza.

Francesco Griffo potrebbe comunque tornare a U&D: ecco come

Francesco e la ragazza misteriosa, di nome Lidia, sarebbero andati insieme in un supermercato: lei vivrebbe fra le città di Pescara e Milano. A confermare queste indiscrezioni è lo stesso Griffo, pubblicato una Storia su Instagram insieme alla ragazza. Nel frattempo, nella puntata trasmessa il primo dicembre ha lasciato il Trono Classico.

Francesco ha letteralmente conquistato il cuore di una buona fetta del pubblico di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Lavinia è infatti dato come favorito per diventare tronista ad inizio 2023. Ci sono anche altri due nomi di due ex corteggiatori che risultano essere in ballottaggio con il suo: Monica Cudia e Andrea Della Cioppa.

Ecco il video che propone il momento in cui Francesco Griffo, prima che venisse rivelato il suo avvistamento con un’altra donna, ha deciso di lasciare il Trono Classico di Uomini e Donne: