Pelé, mondo del calcio col fiato sospeso: le ultimissime dall’ospedale

Il mondo del calcio è di nuovo col fiato sospeso per le condizioni di salute di Pelé. Il campione brasiliano è tornato in ospedale: le ultime.

Tornano a far discutere le condizioni di salute di Pelé. Infatti in queste ore O Rei è tornano in ospedale. A parlare sulle sue condizioni di salute ci ha pensato l’amata figlia Kelly: le sue parole.

Nuovo allarme in Brasile per le condizioni di salute di Pelé. Infatti da ieri il leggendario numero 10 della Seleçao è ricoverato all’Einstein di San Paolo. Stando alla famiglia però sarebbe una ospedalizzazione programmata per l’ennesimo ciclo di chemioterapia. Infatti da più di un anno la leggenda del calcio combatte contro un pesantissimo tumore al colon.

A tranquillizzare tutti sui social ci ha pensato la figlia Kelly. Infatti su Twitter la figlia di Pelé ha scritto chiaramente: “Mio padre è in ospedale per un ciclo di cure previste e non sto volando da lui” – ha poi continuato – “I miei fratelli sono con papà. Andrò da lui a Capodanno“. Infatti al momento proprio Kelly è in Qatar, precisamente a Doha, per seguire le partite della nazionale verdeoro.

Pelé, nuova ospedalizzazione per il campione: la rassicurazione della figlia Kelly

Secondo i principali quotidiani brasiliani le condizioni di Pelé sarebbero ben differenti. Infatti come riporta o Globo: “Il ricovero non era programmato. All’arrivo all’Einstein l’equipe medica che segue l’ex giocatore ha confermato un quadro di gonfiore generalizzato, un edema generale e un’insufficienza cardiaca da scompenso“. Inoltre sempre secondo il quotidiano Pelé non risponde più alla chemioterapia per i tumori presenti in diversi organi del corpo.

Stando ad O Globo al momento del ricovero Pelé era inquieto e in confusione mentale, con l’82enne che avrebbe anche difficoltà a nutrirsi. Al momento non ci sarebbe nemmeno nessuna previsione per le dimissioni. Il quadro sarebbe molto delicato, al di là delle parole rassicuranti della figlia dal Qatar. Nonostante ciò il bollettino medico emesso dall’ospedale di San Paolo nella tarda serata di mercoledì sembra escludere scenari preoccupanti. Infatti al suo interno si legge che l’ex giocatore ha il pieno controllo delle funzioni vitali e una condizione clinica stabile.