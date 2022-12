“Non riuscivo a respirare”, paura per la gravidanza dell’ex tronista di Uomini e Donne

Grandi attimi di terrore per l’ex tronista di Uomini e Donne che è incinta e in vacanza a Dubai dove è stata soccorsa

Oggi è un’influencer, ai tempi è stata sul trono del dating show di Canale 5, con i suoi follower ci parla quotidianamente ed ha condiviso anche la brutta esperienza che ha vissuto a Dubai dove cercava relax.

Una vacanza all’insegna del relax a Dubai si è trasformata in un incubo per l’ex tronista di Uomini e Donne che ha vissuto attimi di terrore. Ludovica Valli, mamma di Anastasia, ha annunciato di essere in attesa di un secondogenito soltanto poco tempo fa, poi è volata negli Emirati Arabi per potersene stare un po’ in serenità prima che la gravidanza diventasse troppo ‘ingombrante’ per poter viaggiare in tranquillità.

Una gran bella notizia per l’ex tronista ed il compagno, il general manager Gianmaria Di Gregorio, che diventeranno genitori bis. Tuttavia, quanto accaduto in terra araba è stato davvero spaventoso per l’influencer che ne ha parlato con i suoi follower: “Mi mancava l’aria, non riuscivo a respirare bene. Ieri sera mi ha visitata anche il dottore… Mi ha fatto un ulteriore tampone, negativo per fortuna (ci hanno detto che anche qui a Dubai sta girando questa brutta influenza). In teoria mi ha trovato anche una forte infiammazione alla faringe, in Italia farò ulteriori accertamenti. Non potendo prendere praticamente nulla perché sono incinta, sia stanotte che stamattina mi hanno fatto una flebo. Non vedo l’ora di tornare a casa nostra. Mi sembra un incubo tutto questo”.

Forte paura per Ludovica Valli: cos’è successo a Dubai all’ex tronista di Uomini e Donne

La giovane influencer, Ludovica Valli ha condiviso nelle sue storie quanto accaduto aggiungendo: “Non vi dico in quali condizioni siamo partiti per rientrare in Italia. Anche Anastasia sta molto male. Uguale a me, stessi sintomi e stessi dolori. Febbre, una tosse disumana, respiro che va e viene e un dolore folle alla gola. Non vi dico che strazio vederla così. Piangevo insieme a lei ieri. Mi sono sentita così impotente, inutile. Non vi nego sia un po’ difficile, io stando male da giorni, sono esausta”.

Successivamente, l’ex tronista ha postato anche le foto del viso della piccola Anastasia e delle condizioni in cui verte, nonché tutti i medicinali che stanno assumendo.