Pamela Prati, arriva la clamorosa decisione: che batosta per i suoi fan

In queste ore è arrivata la clamorosa decisione da parte di Pamela Prati. Questa è una vera e propria batosta per tutti i fan: cosa succede.

Pamela Prati continua a stupire tutti ed in queste ore ha comunicato la sua ultima decisione. Si tratta di una batosta per tutti i followers della showgirl che stavolta non se lo aspettavano: le ultime.

Una notizia incredibile sta trapelando nelle ultime ore. Infatti Pamela Prati non sarebbe più gradita in televisione, per questo motivo il Grande Fratello Vip potrebbe essere la pietra tombale sulla sua carriera. Si sarebbe quindi diffusa la voce che la Prati avesse scelto di prendere parte al reality show per ripulirsi un po’ l’immagine dopo il caso Mark Caltagirone. In parte l’impresa è riuscita perché Pamela ha perso al televoto solo perché era contro due concorrenti più amati di lei. Il pubblico le ha dimostrato più volte affetto, rivelando che non ci sia abbastanza antipatia nei suoi confronti.

Sono ancora tantissimi però i telespettatori che continuano a non crederla sulla storia di Mark Caltagirone. Proprio al GF Vip la Prati avrebbe trovato un amore in carne ed ossa, trattasi proprio di Marco Bellavia. Adesso che entrambi sono usciti dalla casa stanno vivendo questo flirt lontani dai riflettori di Cinecittà. Nonostante adesso abbia un compagno vero, o almeno una frequentazione vera e non immaginaria, c’è chi non dimentica la vicenda Caltagirone. Infatti a puntarle il dito contro sono proprio alcuni programmi televisivi, ecco quindi cosa sta succedendo.

Pamela Prati sempre più lontana dal mondo della televisione: cosa succede adesso

Dopo i tanti sforzi durante l’ultima edizione del GF Vip, la riabilitazione televisiva di Pamela Prati non sarebbe ancora completata. Come riportato da Pipol su Instagram, infatti, l’ex gieffina difficilmente sarà presente in altri programmi televisivi. Infatti sarebbero stati cancellati anche quei pochi format che aveva in programma. Proprio la Prati avrebbe imposto una sola condizione, nessuna domanda sul caso Mark Caltagirone. Questo cavillo però avrebbe portato alla cancellazione dei programmi a lei dedicati.

Quindi dopo aver messo questa condizione sono saltate tutte le interviste televisive con Pamela Prati protagonista. Per il momento sarà ancora presente al Grande Fratello Vip in studio, come tutti gli altri concorrenti eliminati. Il programma di Alfonso Signorini durerà ancora qualche mese e quindi per la showgirl ci sarà ancora dello spazio. Nella scorsa puntata Pamela si è esibita per il suo Marco Bellavia. Proprio dopo questa storia d’amore sono tantissimi i fan che vorrebbero rivederla a Verissimo intervistata da Silvia Toffanin.