Meghan Markle tradisce il Principe Harry? Sarebbe proprio lui il presunto amante!

È degli ultimi giorni la notizia che tra moglie e marito qualcuno ci ha messo il dito: chi è l’uomo tra Meghan e Harry?

Sulla Royal Family si è abbattuta l’ennesima bomba con un presunto tradimento tra i due duchi del Sussex. Una notizia che ha sconvolto l’intero mondo del gossip e si è precipitata in prima pagina sui maggiori tabloid inglesi.

Tutto parte da un’indiscrezione lanciata nelle scorse settimane dal settimanale InTouch che parla di un divorzio imminente per i duchi del Sussex. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno se si pensa al periodo florido che la coppia stava vivendo insieme portando avanti iniziative e progetti in barba alle regole della rigidissima Famiglia Reale. Ancora una volta si abbatte lo scandalo a Buckingham Palace, ma questa volta i protagonisti sono proprio loro.

Tutto arriva da una soffiata di una fonte anonima che al giornale InTouch ha raccontato come il Principe Harry sarebbe stato chiamato dalla scuola del figlio Archie perché Meghan non si sarebbe presentata per andarlo a prendere all’uscita. A quanto pare dunque Harry si sarebbe precipitato in soccorso di suo figlio e con sé avrebbe portato anche la piccola Lilibeth. Dov’era Meghan, allora? Sembrerebbe che il duca abbia scoperto che Meghan Markle avrebbe disertato l’impegno perché impegnata con la sua guardia del corpo.

Harry e Meghan, chi è la guardia del corpo Christopher Sanchez

Christopher Sanchez è nato a Houston, nel Texas, ed è ufficialmente un Vigile del Fuoco, probabilmente mosso dalla figura paterna. Dopo aver iniziato l’università, infatti, la guardia del corpo dei duchi del Sussex ha abbandonato prima del tempo per dedicarsi alle forze di polizia. Ha indossato la divisa per tre anni, poi ha svoltato di nuovo la sua vita diventando una guardia del corpo. Da questo lavoro, Sanchez ha ottenuto soddisfazioni che pochi possono contare nella propria vita: passando dai servizi segreti americani, è arrivato a lavorare alla Casa Bianca, prima al servizio del presidente Usa George W. Bush e poi del suo successore Barack Obama.

Soltanto successivamente ha deciso di ritornare alla sicurezza in ambito privato ed ora è vicepresidente della società Torchstone Global, che tra i suoi clienti vanta celebrità di ogni tipo. Compresi il principe Harry e la consorte Meghan Markle.