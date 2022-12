Giulia Salemi e Giorgia Meloni lavorano insieme: nuovo progetto strabiliante per l’influencer

Quanto sta accadendo nella vita di Giulia Salemi ha dell’incredibile, l’influencer ed ex gieffina adesso lavora a braccetto con la Premier

Datemi una doppia G e vi cambierò il mondo. L’unione tra mondo digitale e realtà è sempre più evidente ed è innegabile la potenza che i giovani influencer hanno su quello che è il futuro del Paese e questo la Meloni lo sa molto bene.

Giulia Salemi sta vivendo un periodo florido della sua vita, da un punto di vista privato e professionale: da un lato ha il petto caldo di Pierpaolo Pretelli, dall’altro la poltrona scottante del GF Vip che la vede nel ruolo di anello tra il reality show e il mondo social. Chi meglio di lei che ha preso parte al programma ed è oggi un’influencer poteva occupare quella sedia?

La sua professione è molto sentita in Italia dove il mondo digitale prende sempre più piede è l’influencer ha sempre maggiore rilievo all’interno della società. Giorgia Meloni che ha una figlia di appena 6 anni sa bene quanto giovani youtuber, influencer e tutti coloro che hanno a che fare col mondo del web possono influire sulla quotidianità della società, per questo avrebbe deciso di prendere sotto braccio la Salemi.

Giorgia Salemi chiamata dalla Premier: c’è un ruolo per lei fondamentale

Chi avrebbe mai immaginato di vedere Giulia Salemi dal GF Vip al Parlamento? Probabilmente nessuno, neppure lei stessa, eppure la chiamata della Premier è arrivata forte e chiara. Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo su Oggi, infatti, sembrerebbe che Giorgia Meloni si sia accorta della potenza mediatica che ha l’ex gieffina ed ha deciso di affidarle un compito fondamentale: sembrerebbe che la Premier progetta di utilizzarla a breve giro come testimonial di una più ampia campagna di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni di genere.

In particolare, Alberto Dandolo ha evidenziato quando Giorgia Meloni sia rimasta soddisfatta della presenza di Giulia Salemi a Montecitorio in occasione dell’intervento da lei fatto il 25 novembre nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. Qualsiasi sarà l’epilogo del progetto, di certo non si può dire che la Salemi non stia raccogliendo grosse soddisfazioni dopo un lungo seminato.