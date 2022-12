DAZN, regalo di Natale in anticipo per gli abbonati: una sorpresa bellissima. Tantissimi premi in palio nei prossimi giorni

Tutta l’attenzione dei tifosi di calcio al momento è concentrata sui Mondiali di calcio in Qatar e quindi sulla Rai che ha l’esclusiva in Italia. Ma chi invece di calcio e di abbonati vive, come DAZN, non molla la presa e ha pronto un bel regalo di Natale.

Nelle ultime ore infatti ha promosso ufficialmente “DAZN Experience”, un concorso a premi dedicato agli abbonati della tv in streaming. In palio diversi premi unici ed esclusivi che spaziano dalla Serie A alla Liga passando per l’Europa League. Inoltre ci sono ben 350 giftcard da utilizzare presso diversi partner, come Decathlon, Foot Locker, Cisalfa Sport e AW LAB.

Il primo passo è stato quello di inviare una mail agli utenti che possono partecipare al concorso. Sono indicate tutte le istruzioni da seguire per provare a vincere uno dei premi in palio. Partecipare è molto semplice, seguendo una delle seguenti modalità.

Prima mossa, accedere al sito mondodazn.com e cliccare sul pulsante “Gioca ora” che si trova sul banner. Poi bisogna inserire il proprio codice gioco nell’apposito box e cliccare sul pulsante “Partecipa”. Infine cliccare su “Gioca ora” per scoprire l’eventuale vittoria di uno dei premi in palio.

In caso di successo, bisognerà richiedere subito il premio attraverso il form dedicato che si trova sulla pagina del gioco. L’abbonato avrà tempo fino a massimo 7 giorni dal giorno della vincita per reclamarla, altrimenti perderà l’opportunità di riscattarla.

DAZN, regalo di Natale in anticipo per gli abbonati: tutti i premi in palio

Ma quali sono i premi per la “DAZN Experience”? Uno è la “Fly with Juventus experience” che permette a due persone di volare con la Prima squadra e assistere alla partita Nantes-Juventus, prossimo turno di Europa League.

Poi anche un viaggio per due persone a Madrid per assistere alla partita Atletico Madrid-Valencia, comprensivo di tour dell’Estadio Civitas Metropolitano, due magliette personalizzate e due biglietti VIP.

Ma anche un viaggio per due persone a Siviglia per vedere partita Siviglia-Real Madrid, comprensivo di tour dell’Estadio Ramón Sanchez Pizjuan, due magliette personalizzate e due biglietti tribuna.

Infine 35 “Per te Sport giftcard” al giorno da 20 euro e 15 “Per te Sport” giftcard al giorno da 50 euro da utilizzare presso i punti vendita partner di DAZN. Ricordiamo infine che il codice è strettamente personale, quindi non cedibile, e dà il diritto a un tentativo entro e non oltre il 7 dicembre 2022.