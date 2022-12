Anticipazioni Uomini e Donne, Federico Nicotera è alle strette: in studio si scatena il putiferio

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne sarà protagonista Federico Nicotera che si troverà in mezzo a due fuochi: tutte le anticipazioni

Il tronista di quest’edizione del dating show è in mezzo a due fuochi, ma in cuor suo sa perfettamente chi scegliere e dal web ne sono convinti. Tuttavia, oggi in studio non sarà semplice affrontare le due corteggiatrici.

Dal web sono certi: Federico Nicotera non sceglierà mai Alice. Attenzione, però, perché il Trono Classico di Uomini e Donne ha regalato spesso grosse sorprese, quindi mai dire l’ultima, anche se la complicità che c’è tra il tronista e Carola è troppo forte per poter pensare il contrario. Ad ogni modo, nella puntata di oggi, Federico si troverà in mezzo a due fuochi molto accesi: le due corteggiatrici torneranno allo scontro tra loro e col diretto interessato.

In particolare, Federico ha deciso di portare in esterna soltanto Alice e la sua scelta genererà non poco malcontento. In studio verrà mostrata l’esterna dei due ragazzi, che saranno piuttosto vicini e complici. Un incontro che servirà per distendere gli animi e Alice sarà molto contenta di come sono andate le cose con Federico. La reazione di Carola però non si farà attendere in studio. La corteggiatrice, infatti, se la prenderà particolarmente con il tronista per aver preferito portare fuori la rivale. Molto presto il clima si riscalderà particolarmente con Alice che interviene nella discussione, invitando al silenzio la sua rivale perché ha rovinato un’uscita molto bella tra lei ed il tronista. Ad un certo punto sarà proprio Federico a prendere le redini della situazione in mano.

Anticipazioni Uomini e Donne, Armando e Antonella: come procede la frequentazione?

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per Armando Incarnato e la sua nuova conoscenza. Il cavaliere partenopeo sembra aver trovato un po’ di serenità al fianco di Antonella, dopo aver chiuso con Cristina. I due hanno scelto di cominciare a frequentarsi per capire se può effettivamente esserci qualcosa di concreto insieme.

Inutile dire che il suo atteggiamento aizzerà la platea di opinionisti che si scaglieranno contro di lui. Per vedere come andrà a finire, basterà collegarsi dalle 14:45 su Canale 5 con il consueto appuntamento.