WhatsApp, svolta epocale: da oggi potrai inviare i messaggi così

Spunta su WhatsApp una nuova svolta epocale. Infatti in queste ore arriva un nuovo modo di mandare i messaggi: l’ultimo aggiornamento.

Non finiscono mai gli update per quanto riguarda WhatsApp. In queste ore gli sviluppatori hanno deciso di implementare un nuovo metodo per inviare i messaggi: cosa potrebbe cambiare a breve per gli utenti.

WhatApp in queste ore ha confermato l’arrivo di una nuovissima funzione chiamata ‘Message Yourself‘. Questa infatti è indicata per tutti coloro che non utilizzano applicazione specifiche per prendere appunti o fare promemoria e possono appunto sfruttare WhatsApp per questo. Il nuovo aggiornamento sarà disponibile per su iOS e Android ed è già stato provato nella Beta del servizio di messaggistica. Per certi versi la feature ricorda delle funzioni già viste prima su applicazioni come Telegram.

Come potrete intuire dal nome questa permette di mandare messaggi all’interno di una chat visibile solo all’utente stesso. Questa quindi potrà essere utilizzato per scrivere note, salvare link, caricare documenti o inviare anche note vocali. Quindi a tutti gli effetti il servizio di Meta diventa anche un’app di appunti e promemoria. Una volta attivata la funzione, la chat con voi stessi potrà anche essere fissata in alto, proprio come avviene con le altre conversazioni. Così potrete avere le vostre note sempre a portata di mano.

WhatsApp, cosa succede quando lo disinstalli: tutte le info

Spesso ci può capitare di voler disinstallare WhatsApp sia per ragioni di aggiornamento, sia per un eventuale cambio di numero. Spesso però ci si preoccupa di cosa potrebbe accadere alle chat e ai file multimediali. Proprio in questo caso non c’è niente da avere paura. Infatti una volta che si reinstalla l’app si ha l’occasione di poter ripristinare le vecchie chat. Ma ecco cosa accade ai propri dati, ricordi e chat.

Partiamo subito dai Messaggi, infatti questi rimarranno all’interno dell’applicazione e per rivederli basterà ripristinarli una volta che avremo installato nuovamente il servizio di Meta. Se invece per errore non si seleziona l’opzione ripristino allora andranno perse le cronologie delle chat, tranne quelle dei gruppi di cui fai parte. Per quanto riguarda i gruppi, continuerete a farne parte nonostante la disinstallazione.

Passando ai contenuti multimediali questi saranno comunque accesibili sul telefono tramite un’app gallery o se si è effettuato un backup. In caso contrario è possibile comunque recuperare i file solo se si possiede un modello Android e non si è deciso di eliminare la cartella WhatsApp. Infine per quanto riguarda i numeri bloccati anche questi rimarranno inalterati nonostante la cancellazione dell’applicazione.