TikTok, che mazzata per l’app: non è quella migliore del 2022

TikTok viene incredibilmente sorpassato, è finita la supremazia? La ByteDance deve urgentemente correre ai ripari

Chi si sarebbe aspettato che in così poco tempo l’applicazione avrebbe perso la sua supremazia? Eppure è accaduto e a spodestarla c’è un incredibile sorpresa che nessuno si aspettava potesse essere così.

Apple ha un mercato non da poco, sembrerebbe proprio che da sola, tutta l’azienda, vale più dell’industria cinematografica statunitense e questo basta per capire quanto effettivamente sia potente. Per tale ragione, essere tra le migliori applicazioni scaricate dagli utenti che ne usufruiscono è sicuramente un privilegio, nonché una grande vetrina. Il mercato delle applicazioni della sola Apple conta più di mezzo miliardo di utenti in 175 Paesi diversi, pertanto la diffusione di applicazioni è molto facile e veloce.

Annualmente si tiene un evento che celebra i riconoscimenti e poi i premi dell’App Store, quest’anno è stato introdotto quello per l’impatto culturale. In questo tipo di premiazione, gli Oscar delle app e dei videogiochi dell’azienda Apple toccano sedici titoli. Sono i migliori di quest’anno anche se, in alcuni casi, si tratta di app in circolazione già da tempo o che addirittura hanno già vinto in passato, confermando nuovamente la supremazia.

È BeReal l’app migliore dell’iPhone per il 2022

Ha sfondato ogni classifica nel giro di pochi mesi, è definito il social anti-Instagram, ha superato anche TikTok per numero di download ed ha una valutazione di 4,7/5 su App Store e 4/5 su Play Store. Sembra aver fatto un tuffo nel passato quando era appena uscito TikTok ed i giovani italiani si affacciavano sulla nuova piattaforma, adesso c’è una novità che si sta espandendo a macchia d’olio: BeReal. BeReal nasce come un social che mostra quanto più possibile la realtà del momento. Nell’istante in cui arriva la notifica, infatti, va scattata una foto con la telecamera esterna e quella interna che catturano l’immagine contemporaneamente.

Un logo molto semplice, bianco su nero, come un manifesto che grida voglia di tornare alla realtà: questa è l’idea con cui è stato concepito il nuovo social network che ha avuto successo dopo due anni dalla sua creazione. L’app è disponibile su tutti gli smartphone di ultima generazione Android o iOs ed è facilmente scaricabile dagli store dei rispettivi sistemi: basterà digitare nella barra di ricerca BeReal e cliccare sull’apposito tasto di download.