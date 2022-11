Ridurre i consumi nelle ore di picco: arriva l’incentivo per le aziende

All’articolo 10, la manovra di bilancio prevede un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica affidato da Terna su base concorsuale, attraverso una procedura aperta a tutti i clienti.

I consumi delle aziende verranno quindi tagliati su base volontaria e incentivate con un sistema di aste gestito da Terna. Si tratta delle utenze dette “interrompibili”, la cui sospensione viene stabilita sulla base di un incentivo pagato dalla fiscalità generale ed è contenuto in una delle coperture della legge di Bilancio.

Quali sono le ore di punta

La procedura è valida fino al 31 marzo e mira a raggiungere gli obiettivi di riduzione del consumo rispetto alle ore di punta, cioè quelle tra le 10 e le 12 e tra le 17 e le 19. L’interrompibilità classica è una pratica diffusa in tutto il mondo che serve a prevenire malfunzionamenti nella distribuzione e blackout generalizzati.

Gli operatori, Terna in Italia, operano dei distacchi quando c’è un sovraccarico di utilizzo di energia elettrica, per evitare le interruzioni a una serie di utenti con cui ha stipulato il contratto. Questi utenti sono considerati “interrompibili” e in cambio ottengono una riduzione delle tariffe o un riconoscimento economico.

In questo caso la procedura sarebbe la stessa, ma lo scopo non è evitare blackout, bensì ridurre i consumi. Ad oggi nel caso delle utenze civili c’è un regolamento Ue di settembre che prevede la riduzione del 5% dei consumi nelle ore di picco.

L’Italia al momento non lo ha attuato ma se lo scenario dovesse cambiare sarebbe previsto il taglio del 5% giornaliero della domanda di energia elettrica.