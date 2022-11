Notte da incubo per quattro allievi di Amici 22: costretti a dormire altrove

Caos nella casetta di Amici 22 dov’è successo qualcosa mai accaduta prima negli anni con quattro alunni che hanno dormito altrove

Mai come quest’anno, il talent show sta funzionando come scuola di vita per molti degli alunni troppo indisciplinati e che sono stati messi in riga dagli insegnanti stessi. L’epilogo per quattro allievi è stato molto particolare.

Durante il daytime di lunedì 28 novembre 2022, Rudy Zerbi ha avanzato una proposta per i ragazzi che, mai come quest’anno, peccano di scarsa disciplina e vanno, in qualche modo, rieducati. La proposta del professore è quella dell’eliminazione definitiva di ben sei allievi, tra canto e ballo, in base alle classifiche stilate in puntata con le consuete regole. La situazione è diventata molto più tesa nel daytime di ieri, martedì 29 novembre, quando sono stati individuati i principali responsabile del disordine che regna in casa: Aaron, Tommy, Piccolo G., NDG, Samu, Mattia, Gianmarco e Niveo.

Successivamente ci sono stati nuovi aggiornamenti con una svolta epocale mai accaduta prima nella storia di Amici di Maria De Filippi: la produzione ha fatto sapere a tutti loro che Rudy Zerbi ha cambiato idea ed ha deciso di ritirare la sua proposta, o meglio, sostituirla con una che ha creato molta più tensione e lacrime da parte dei diretti interessati. Come giusto che sia, Rudy non vuole che per colpa dei suoi allievi, che sono tutti presenti nella lista di coloro che non sono ligi al dovere, qualcuno venga eliminato ingiustamente.

Amici 22, Zerbi fa fare le valigie ai suoi: anche Raimondo Todaro si accoda

“Aaron, Tommy e Piccolo G. vi chiedo di fare le valigie e andare in sala relax”, così Rudy Zerbi chiama i suoi allievi e li fa separare dal resto del gruppo. Solo Piccolo G. viene raggiunto da Cricca e Federica, ma lui stesso li manda via chiedendo spazio. Subito dopo anche Raimondo Todaro ha chiamato Mattia Zenzola in sala relax. Tra di loro, Tommy Dali sembra essere particolarmente infastidito: gli altri continuano a ridere e scherzare senza prendere seriamente la punizione.

Solo dopo un po’ interviene Maria De Filippi che gli fa sapere che la comunicazione dei loro prof non è detto arrivi nell’immediato, sarebbe potuto accadere che avrebbero passato la notte nella sala relax: così è stato. Armati di cuscini e lenzuola, gli allievi di Amici 22 hanno passato la loro notte tra i gradoni della stanza.