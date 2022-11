Netflix fa uno splendido regalo ai suoi clienti: accadrà tra pochissimi giorni

Netflix è pronta a fare uno splendido regalo a tutti i suoi inclienti. Infatti tra pochissimi giorni ci sarà una bellissima sorpresa.



Dopo i rincari degli ultimi mesi c’è una grande sorpresa in arrivo per tutti gli abbonati a Netflix. Infatti a breve tutti i clienti sono pronti a ricevere un inaspettato contenuto esclusivo: cosa succederà.

In queste ore Netflix è stata lieta di annunciare l’arrivo di Natale a tutti i costi, ossia dell’ultima esilarante commedia con protagonista Christian De Sica e Angela Finocchiaro. Insieme ai due grandi attori italiani ci saranno anche Dharma Mangia Woods e Claudio Colica. La pellicola inoltre è scritta da Giovanni Bognetti. Il nuovissimo film in esclusiva per il colosso dell’intrattenimento è in arrivo il prossimo 19 dicembre. Tutti gli abbonati ora potranno godersi il Trailer ufficiale, il Poster e le prime immagini dal film.

La trama riguarda una famiglia perfetta che si separa dopo venticinque anni. I figli, Alessandra e Emilio, abbandonano il nido e la provincia e vanno a vivere in città lasciando i genitori, Carlo e Anna, finalmente soli. Nel giro di pochi mesi i ragazzi limitano il rapporto con i loro genitori presi dalla nuova vita. Tra di loro ci sarà solamente qualche breve chiamata. I figli infatti inizieranno a disertare i funerali e non si presenteranno più puntuali ai compleanni. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli della trama.

Netflix regala agli abbonati una commedia natalizia: la trama

Il film si sviluppa intorno a Carlo e Anna che, arrabbiati e disperati, decidono di mentire fingendo di aver ereditato sei milioni di euro da una vecchia zia pur di riavere i loro figli. Un piano che sembra funzionare e così spinti dalla presunta eredità in palio i figli si ripresentano magicamente, assicurando persino di non potersi perdere il Natale in famiglia. Da qui si svilupperà la commedia natalizia tutta in salsa italiana.

A produrre il film ci hanno pensato Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film in associazione con Sony Pictures International Productions in collaborazione con RTI. Nel cast della pellicola saranno presenti anche Iaia Forte, Fioretta Mari, Francesco Marioni, Alessandro Betti. Il film ‘Natale a tutti i costi‘ è basato sulla pellicola francese “Mes Très Chers Enfants” scritto e diretto da Alexandra Leclère, una produzione UGC. Tutti gli abbonati a Netflix quindi potranno godersi il film natalizio dal prossimo 19 dicembre.