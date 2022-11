Meteo, arriva il ciclone Mediterraneo: dove colpiranno le piogge

La situazione meteo sulla penisola italiana è condizionata dall’arrivo del ciclone mediterraneo. Tante piogge colpiranno il paese: i dettagli.

In Italia arriva finalmente il ciclone Mediterraneo pronto a stravolgere la situazione meteorologica della penisola italiana. Tornano le piogge in abbondanza su diverse zone del paese: ecco dove colpiranno.

In queste ore sull’Italia è in azione un nuovo vortice ciclonico che porterà nuove piogge su tutta la penisola. Infatti si sta abbattendo sul paese il ciclone Mediterraneo pronto a stravolgere la stabilità delle ultime ore. È in arrivo una nuova fase di instabilità con tempo a tratti perturbato. Negli ultimi giorni abbiamo visto come il peggioramento abbia colpito in particolare il Centro-Sud. Adesso le precipitazioni più importanti si registreranno in Sicilia, sull’area più meridionale della Calabria e sulla Sardegna, ma anche su alcuni tratti del Nord, specialmente sulla Romagna e sull’Emilia orientale.

Qualche debole fenomeno ha interessato pure la Lombardia, compresa la città di Milano, ma il tempo è uggioso su gran parte delle regioni settentrionali. Il peggioramento vero e proprio però colpirà nelle ultime ore con il rischio di pesanti nubifragi a carico soprattutto della Calabria ionica. Nel corso di questa giornata quindi avremo un forte maltempo su tutti i settori ionici dove si eleverà anche il rischio di criticità a carattere idrogeologico. Cresce quindi l’allerta e la paura soprattutto dopo quello che è successo nello scorso weekend. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà nelle prossime ore.

Meteo, vortice Mediterraneo su tutto il paese: piogge e rischio nubifragi

Nelle ultime 24 ore il vortice Mediterraneo ha iniziato a fare la voce grossa su tutto il paese. Nel corso della giornata il minimo continuerà a spostarsi verso levante raggiungendo lo Ionio. Qui però si bloccherà continuerà a sopravvivere grazie ai nuovi apporti di aria fredda dai Balcani almeno fino a tutto giovedì. Ci aspettano quindi ore segnate da piogge intense e temporali ma non ovunque. Ad essere maggiormente colpite saranno le Isole Maggiori e la fascia ionica calabrese. Andiamo a vedere nel dettaglio la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche schiarita su Alpi e Nordovest. Durante le ore serali qualche pioggia potrebbe arrivare a bagnare la Romagna. Le temperature non subiranno tante variazioni, con massime che oscilleranno dai 8 agli 11 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo cielo nuvoloso sin dalle prime ore del mattino con piogge e rovesci sul versante adriatico e neve in Appennino dai 1000m. Anche qui avremo temperature stazionarie, con massime che andranno dai 9 ai 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo al mattino anche qui un cielo prevalentemente nuvoloso. Durante le prime ore della giornata le piogge colpiranno a tratti anche intensi su Puglia, Lucania, Calabria ed est Sicilia. Inoltre anche sul settore meridionale le temperature saranno stabili con massime che andranno dai 10 ai 16 gradi.