Mediaset, la decisione è presa: reality cancellato, anche la Hunziker ci rimette

Il Gruppo Mediaset ha preso alcune importanti decisioni riguardo il futuro della rete: ecco cosa ha disposto Silvio Berlusconi e quale reality show, di conseguenza, sarà cancellato. Brutte notizie anche per Michelle Hunziker: ecco i dettagli.

Già durante la pandemia di Covid Piersilvio Berlusconi, vicepresidente del Gruppo Mediaset, aveva dato un indirizzo chiaro a ai canali televisivi. L’intrattenimento andava accantonato a favore dell’informazione: a farne immediatamente le spese fu soprattutto Barbara D’Urso, che perse lo spazio domenicale ed il salotto gossip a Pomeriggio Cinque.

Sembrerebbe che questa non sia stata una decisione temporanea: Mediaset sembrerebbe ferma nel voler evitare di investire troppo nei programmi di intrattenimento, proprio perchè i ricavi pubblicitari sono crollati. Inoltre, si troverebbero ad avere a che fare con la competizione sempre più insidiosa degli streamer su internet ed i social media.

Mediaset, quale reality show verrà cancellato?

Mediaset, però, non sta affrontando solo un cambio editoriale. Piersilvio Berlusconi ha provveduto anche ad un rimpasto ai vertici del gruppo, partendo dal direttore di Telecinco, che proprio in questi giorni è al centro della polemica per le nuove rivelazioni su Al Bano. Paolo Vasile verrà sostituito da Alessandro Salem, che avrà un doppio ruolo.

Salem, infatti, è anche direttore dei contenuti di R.t.i.. Il gossip rivelerebbe che il manager sarebbe l’unico a saper gestire Antonio Ricci. Per questo motivo, dovrebbe dividersi fra la Spagna e Cologno Monzese. Giorgio Restelli andrà in pensione a fine 2023: Piersilvio Berlusconi ha dunque voluto Marco Leonardi come futuro direttore delle risorse artistiche.

Michelle Hunziker, che batosta: l’indiscrezione sul suo programma

Oltre agli importanti cambi ai vertici Mediaset, sarebbero trapelate anche delle decisioni radicali che riguarderebbero due programmi televisivi molto attesi. Il reality show La Talpa non dovrebbe più andare in onda. Complice anche il ritorno di Temptation Island, si è cercato di non esagerare con la stessa tipologia di prodotto.

Anche in questo caso, sembrerebbe rimetterci Barbara D’Urso, data come favorita alla conduzione. Il suo contratto scadrà molto presto, ma il rinnovo viene dato come certo. Allo stesso tempo, anche Michelle Hunziker vedrà una riduzione nel suo programma, Michelle Impossibile. Nonostante il successo dello scorso anno, dovrebbe avere solo tre puntate.