Manuel Bortuzzo, la rivincita dopo il dramma: “Mi avete fatto stare bene” – FOTO

Manuel Bortuzzo si è preso una commovente rivincita dopo il dramma attraversato. Ecco il ringraziamento speciale dal parte dell’ex concorrente del GF Vip 6 ai suoi compagni speciali di avventura.

La storia di Manuel Bortuzzo ha colpito molto gli italiani. In poco tempo è diventato il concorrente più seguito ed amato del GF Vip 6. Molto probabilmente, se non avesse deciso di abbandonare la casa per dedicarsi agli allenamenti di nuoto, avrebbe vinto l’edizione del reality-show, superando anche l’ex fidanzata Lulù e la sorella Jessica Selassiè.

Rimanere disabile a vent’anni perchè scambiato con un’altra persona ha fatto sì che chiunque si immedesimasse nella sua situazione e nel suo dramma. Anche l’ex presidente del consiglio, Giuseppe Conte, aveva voluto fargli personalmente i suoi complimenti: “Sei un campione nella vita, prima ancora che in acqua“.

Manuel Bortuzzo, dal dramma alla rivincita: la foto

I tabloid riportano una recente rottura della relazione fra Manuel Bortuzzo e la TikToker Angelica Benevieri. Il nuotatore non ha mai voluto commentare pubblicamente la relazione, e le foto che li ritraggono insieme sono completamente sparite. Del resto, l’ex GF Vip 6 è sempre stato molto chiaro riguardo le sue priorità.

Manuel Bortuzzo si era dato l’obiettivo di qualificarsi per le Paralimpiadi 2024. Inoltre, si è sempre sentito molto coinvolto nei temi che riguardano la disabilità. Per questo motivo ha accettato che venisse girato un docufilm riguardo la sua vita. Recentemente, inoltre, si è anche prestato a mostrare a Le Iene quanto la città di Roma sia ostile ai disabili.

“Mi avete fatto stare bene”: il sogno del nuotatore si realizza

A distanza di tre anni dalla sera in cui gli spararono alle gambe, Manuel Bortuzzo è riuscito a riprendersi un’importante rivincita. Dopo essere rimasto disabile ci aveva messo un po’ a capire che il nuoto fosse che voleva continuare a fare nella sua vita. La vittoria ai primi Assoluti paralimpici gli ha permesso di realizzare il suo sogno: andrà alle Paralimpiadi.

Manuel Bortuzzo ha infatti portato a casa la medaglia d’argento nei 100 rana SB4 con il tempo 2’01”57. Poco dopo la vittoria, l’ex gieffino ha voluto ringraziare i suoi compagni di squadra: “Mi avete fatto stare bene in un momento delicato, grazie“. Sono arrivati subito di cuori di Aldo Montano, che lo ha convinto a continuare a gareggiare nel nuoto.

Ecco Manuel Bortuzzo mentre si allena per le gare di nuoto: