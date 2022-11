“Ha un grande dono”, da Tù si que vales la rivelazione su Maria De Filippi

Maria De Filippi si è sempre fatta apprezzare da tutte le persone con cui lavora, ma da Tù si que vales arriva una rivelazione particolare

La conduttrice dei tanti programmi Mediaset è molto apprezzata non solo dal pubblico, ma anche da tutti i suoi colleghi che vorrebbero non lasciarla mai. Proprio da uno dei suoi programmi arriva una forte dichiarazione.

Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e lavorare con Maria De Filippi non fanno altro che tesserne le lodi. Negli anni, tra le sue braccia sono passati tanti ragazzi, tra i vari programmi, che lei ha accolto come tanti figli e trattato come tali. Anche a Tù si que vales, in cui è giudice, ha avuto modo di costruire una bella serenità attorno a sé con i colleghi ed amici di sempre, più qualche altro volto che arricchisce la trasmissione.

Tra questi c’è anche Alessio Sakara che è una persona molto riservata e dalle poche parole, ma che, allo stesso tempo, nella sua telegrafia è davvero incisivo. Intervistato da Novella 2000, l’artista marziale ha parlato perlopiù dei suoi colleghi, nonché della sua relazione con Raffaella Mennoia di cui pochi ne avevano consapevolezza.

Alessio Sakara a raffica su Maria De Filippi, Belen, Rudy Zerbi ed i suoi colleghi

Nel corso dell’intervista a Novella 2000, prima di ogni cosa, Alessio Sakara ha parlato di sé stesso e del suo percorso di vita e professionale: “In gioventù sono stato giudicato da chi non sapeva nulla si me, quindi mi sono ripromesso di non affibbiare etichette. Mi faccio l’dea su qualcuno dopo averci avuto a che fare. Diversa gente, basandosi su barba, tatuaggi e muscoli mi tacciava di poca serietà. Essere superficiale è un errore in cui non cado facilmente, avendo imparato a mie spese quanto possa fare male”.

Sui suoi colleghi, invece, l’artista marziale ha detto: “Teo Mammucari è un grande esponente della comicità romana, dura ma che sa stemperare; Rudy Zerbi vuole fare il cattivo ma è facilmente capibile la sua bonarietà; Sabrina Ferilli fa piegare dalle risate con il suo umorismo”. Per quanto riguarda, invece, Maria De Filippi ha fatto una rivelazione importante: “È una psicologa mancata, con il dono di scavare nell’animo umano”.

Su un tema, in particolare, Alessio Sakara è stato molto riservato: la sua compagna Raffaella Mennoia, autrice insieme a Maria De Filippi di alcuni programmi. Si è limitato a dire che le cose vanno “benone” e che parlare di alcune cose che riguarda il loro rapporto “equivarrebbe un po’ a violarne il valore”.