GF Vip, l’annuncio commuove tutti: “L’emozione più grande che potesse capitare” – VIDEO

L’annuncio dell’ex GF Vip ha commosso davvero tutti. Si tratta dell’emozione più grande che abbia mai vissuto: ecco cosa ha spiegato ai suoi fan sui social.

Si sono conosciuti proprio all’interno del GF in un momento in cui entrambi erano rimasti single da poco. Lui era già entrato da single ed aveva subito adocchiato Soleil Sorge, alla quale in pochissimo tempo aveva fatto sapere di essere disposto a tutto per poter diventare il suo fidanzato. Lei, invece, pensava di avere forse una persona che l’aspettasse fuori.

Secondo quando ha rivelato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, durante la telefonata che i vipponi hanno potuto fare alla propria famiglia in occasione di Natale 2021, Sophie Codegoni fece un’amara scoperta. Mentre lei portava avanti il suo percorso all’interno del GF Vip 6, Fabrizio Corona aveva ufficializzato la frequentazione con Sara Barbieri.

GF Vip 6, annuncio della coppia più amata: cosa succede

Fu proprio a questo punto che Sophie si buttò di nuovo fra le braccia di Gianmaria Antinolfi. Quando però varcò la porta rossa Alessandro Basciano, in breve cambiò tutto. La Codegoni ammise subito ad Alfonso Signorini di essere molto confusa. In breve tempo si dimenticò dell’inquilino campano ed iniziò una relazione con Basciano.

Il pubblico ha subito amato questa coppia, e la madre di lei ha coniato il soprannome Basciagoni. Durante il Festival del cinema di Venezia 2022, Alessandro si è inginocchiato sul red carpet, fidanzandosi ufficialmente con Sophie. Alla loro unione mancava soltanto l’annuncio davvero speciale che è arrivato nel pomeriggio del 29 novembre.

Il desiderio che si realizza: il video commuove i fan

In un’intervista sul settimanale Chi i Basciagoni avevano spiegato che, in futuro, avrebbero voluto avere un figlio insieme. Quel momento sembrerebbe proprio essere arrivato: Sophie Codegoni ha infatti annunciato la sua gravidanza. Per l’ex gieffina si tratta evidentemente della coronazione del suo amore: “Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande“.

Sophie ha spiegato su Instagram: “Il 17-12-21 è stata la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo… Da lì capì che con te avrei potuto condividere la mia vita. Mille avversità, mille ostacoli… Ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore… E che dire… La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare ❤️. Ti amiamo puntino (sì, ci piace chiamarti così 😍)”.

Ecco il video dell’annuncio della gravidanza dell’ex concorrente del GF Vip 6, Sophie Codegoni: