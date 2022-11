“È il capotreno che vi parla per dirvi che tra 4 fermate vado in pensione.” Inizia così il messaggio che Alfredo Venditti, capotreno dell’azienda di trasporto pubblico campana Eav, esordisce per salutare i passeggeri. L’uomo ha affidato le sue prime parole all’altoparlante del convoglio: “Finisce la mia carriera lavorativa dopo 34 anni in questa azienda – continua l’uomo – Voglio dirvi che sono stato onorato di servire la cittadinanza e ho cercato di dare sempre il meglio di me stesso. Ora voglio augurarvi che si realizzino i vostri desideri e spariscano le vostre preoccupazioni. Vi saluto e vi auguro buona vita.”

Palpabile la commozione nelle parole del capotreno, che dopo l’annuncio si presenta nel vagone per ricevere l’applauso di tutti i viaggiatori. “Ho sempre cercato di rispettarvi – dice l’uomo tra le lacrime, con le mani giunte – anche quando ci sono stati disagi e guasti.” Un momento particolarmente toccante che è stato immortalato in un video, poi diventato virale sul web. Tutti i viaggiatori, nessuno escluso, si sono uniti all’applauso per il capotreno. Tra le manifestazioni di apprezzamento anche quella del presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio.

Il capotreno si commuove. Il presidente Eav: “Grazie per il tuo straordinario messaggio di saluto”

“Grazie per il tuo lavoro di questi anni e per il tuo straordinario messaggio di saluto”, scrive De Gregorio nel suo post Facebook dove condivide anche il video. Tra i commenti, anche quello della figlia di Venditti: “Il lavoro è emozione oltre che sostentamento e lui ce l’ha insegnato. Ci ha insegnato che il lavoro è dignità, indipendenza, che si può essere equi e coerenti nello svolgerlo. Questo saluto racchiude tutto quanto quella ferrovia ha rappresentato per lui, da quando orgoglioso di aver vinto il concorso ci mostrava il suo borsello.” L’Eav è la società di trasporto pubblico della Campania che gestisce molte linee su gomma in regione, nonché Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea.