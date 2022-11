Charlene di Monaco, la verità sconcertante su Alberto: da non credere

Charlene di Monaco a breve potrebbe rivelare una sconcertante verità riguardante il principe Alberto: in arrivo una clamorosa dichiarazione.

A breve Charlene di Monaco potrebbe trasformarsi nel principe Harry e rivelare tutti i segreti del Pirncipato monegasco. Infatti a breve potrebbe essere pubblicata una clamorosa autobiografia che coinvolge anche Alberto: tutti i dettagli.

In questi mesi Charlene di Monaco si sta comportando per il Principato come Harry per la Royal Family. Infatti spesso la Principessa si è comportata spesso con freddezza ed è stata accusata di avere sempre l’aria triste malgrado la sua vita dorata a Palazzo. In passato proprio lei aveva cercato di giustificarsi, sostenendo che le mancavano il suo Paese e la sua famiglia. Adesso però ogni scusa non sembra più essere efficace. Infatti evidentemente nel contesto del Principato non può dire tutta la verità.

Infatti sembra proprio che a Charlene facciano soffrire i giochi di potere a Palazzo, in quanto è gelosa delle ex con cui suo marito ha avuto dei figli. Inoltre la Principessa si sentirebbe anche incompresa tra le cognate, Carolina e Stephanie, che non hanno mai cercato di comprenderla additandola come la diversa e la strana. Per questo motivo Charlene starebbe pensando ad un’autobiografia in cui esprimere tutti i suoi pensieri ed i suoi sentimenti.

Charlene di Monaco come Harry: pronta un’autobiografia con verità su Alberto

Dalla sua guarigione le prospettive di Charlene di Monaco sono certamente cambiate. Infatti dopo oltre un anno lontano da casa e dalla vita pubblica, Charlene ha ripreso in mano la sua vita, non senza difficoltà, non senza lottare per riappropriarsi del suo ruolo di Principessa e di madre. Inoltre recentemente è stato proprio Alberto a rivelare che la moglie non si sia ripresa proprio del tutto ed ancora oggi si sente ancora molto stanca in alcuni momenti della giornata. Per questo motivo a breve la Principessa potrebbe pubblicare un libro che spieghi tutto quello che ha passato e sta passando, sarebbe l’ideale.

Stando a Pernette, oggi Charlene avrebbe la possibilità di raccontare la sua storia senza problemi a Montecarlo. Il tabloid recentemente ha affermato: “Penso che il Principe sia un marito amorevole e sicuramente ha sofferto vedendo afflitta sua moglie. La pubblicazione di questo libro sarebbe “un gesto coraggioso“. Non susciterebbe solo curiosità ma anche “un forte senso di empatia“. Quindi per Pernette l’autobiografia di Charlene di Monaco non susciterebbe scandali bensì un nuovo punto di vista su quanto avviene nel Principato.