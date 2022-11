Ballando con le Stelle 2022, chi vincerà questa edizione? Spunta il nome

Anche questa edizione di Ballando con le Stelle continua a stupire. Adesso è spuntato anche il nome del vincitore: l’incredibile rivelazione.

Milly Carlucci continua a siglare successi anche con l’ultima edizione di Ballando con le Stelle che sta registrando ottimi ascolti. In queste ore inoltre sarebbe spuntato anche il nome del vincitore dell’ultima stagione: lei non ha dubbi.

Manca sempre meno alla grande finale di Ballando con le Stelle, che anche in questa stagione ha accompagnato i telespettatori di Rai Uno. Le coppie in gara sono tutte agguerritissime per aggiudicarsi il trionfo salendo sul gradino più alto del podio. Tra queste troviamo anche l’affiatatissima coppia composta da Ema Stokholma ed Angelo Madonia che hanno convito sia giuria che pubblico. Nonostante ciò la conduttrice e speaker radiofonica non sembra essere dello stesso giudizio della critica.

Infatti in queste ore Ema Stokholma ha concesso una breve intervista al quotidiano IlGiornale. L’amata speaker ha quindi rivelato chi secondo lei vincerà questa edizione dello show affermando: “Potrebbe vincere Gabriel Garko e non vorrei trovarmi contro allo spareggio con Gabriel Garko“. L’attore attualmente è seriamente infortunato, nonostante ciò lui e la sua maestra Giada Lini sono tra i papabili trionfatori di questa edizione. La Stokholma quindi teme moltissimo l’attore pronto a stringere i denti e tornare in gara.

Ballando con le Stelle, Ema Stokholma non ha dubbi: “Temo Gabriel Garko”

Ema Stokholma si è già conquistata una vittoria personale, indipendentemente dal successo finale. Infatti dopo settimane di rumors e gossip vari, la speaker radiofonica ha ufficializzato la sua relazione con il maestro di ballo Angelo Madonia. I due sono una vera e propria coppia adesso e l’alchimia e sintonia che si nota sulla pista dello show di Rai1 ne è una prova. La conduttrice ha quindi voluto dare un breve racconto della sua nuova liason amorosa nel corso dell’ultima intervista rilasciata.

Infatti Ema ha dichiarato: “Mi sto divertendo molto, è un gioco a parte stasera che il mio ballerino mi fa arrabbiare” – ha poi concluso – “Siamo una coppia, chi è che dice che non siamo una coppia?“. Per quanto riguarda la sua partecipazione al programma Ema ha rivelato che l’unica concorrenza che sente particolarmente è quella con sé stessa. Vedremo quindi se la conduttrice radiofonica ed Angelo Madonia riusciranno ad avere la meglio, arrivando a conquistare il prestigioso dance show.