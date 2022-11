Wilma Goich e Daniele Del Moro, tutta la verità: il gieffino non si nasconde

Tra Daniele Del Moro e Wilma Goich è nata una bella sintonia, ma forse i due viaggiano su due lunghezze d’onda differenti

Quest’anno al GF Vip ci sono a pari numero simpatie e antipatie. Una buona dose d’odio e altrettanta d’amore che aleggia su Cinecittà. Sono nati rapporti veramente strani, altri alquanto scontati, ma l’ultimo è davvero particolare.

Tra Daniele Del Moro e Wilma Goich è nata una meravigliosa amicizia, nonostante l’ambiguità del personaggio rappresentato da quest’ultima, molto spesso messa in discussione. I due si sono trovati, confidati ed è nata una bella complicità a tal punto da far fantasticare il web. Ad alimentare le strane fantasie di Twitter, c’è l’evidente gelosia di Wilma nei confronti del giovane Daniele che, come ovvio che sia, socializza con tutti.

È possibile che i due viaggino su due binari differenti? Più che probabile, visto e considerato che Wilma non sembra essere così disinteressata e amichevole come lo è Daniele. Nella puntata di ieri, Alfonso Signorini ha preso la situazione in mano e l’ha affrontata con i diretti protagonisti: è stato lo stesso Del Moro a mettere tutto in chiaro una volta e per tutte.

Daniele Del Moro frena sul rapporto con Wilma Goich

Durante la diretta di ieri, Alfonso Signorini ha voluto parlare con i due grandi amici. Daniele Del Moro ha preso la palla al balzo e si è esposto: “Se lei si sta illudendo? Ma no non credo proprio. Pensi che lei non lo sappia che con me non potrebbe avere nulla di più di un’amicizia? Spero che lei lo sappia e lo sa. Non è una sprovveduta. Perché tra noi potrebbe esserci solo questo. Lei credo sia gelosa della nostra amicizia. Magari pensa che io possa allontanarmi. Quando siamo insieme parliamo di tutto, ma non del GF Vip. Io so delle sue cose privatissime che non sa nessuno e lo stesso lei”.

Il gieffino, con tanta dolcezza, ha anche ammesso che vorrà continuare a sentire Wilma fuori dal reality show: “Fuori il rapporto per me continuerà, però per me è un’amica. Ovvio che io a casa ho da pensare al mio lavoro, alla mia famiglia, non è che la posso sentire tutti i giorni, ho la mia vita. Io sono uno molto sulle mie. Poi Wilma non ha l’età che ha, non è mica come mia nonna. Se gli parli di vita è apertissima e fa tutto, capisce anche di social, ha girato mezzo mondo. Lei non è la prima che passa. Quindi fuori sarà uguale e avremo una bella amicizia”.