Verissimo, ci sarà un grosso anticipo: il cambio nel palinsesto

Ci sarà un grosso cambio di palinsesto che coinvolgerà Verissimo. Il pubblico Mediaset dovrà stare attento a sintonizzarsi su Canale 5 nel nuovo orario, se non vorrà perdersi le nuove interviste di Silvia Toffanin. Ecco tutti i dettagli.

La Rai ha subito davvero numerosi cambi di palinsesto a causa dei mondiali di calcio del Qatar di cui ha acquistato i diritti per trasmettere tutte le partite. Anche Mediaset ha deciso di fare alcuni cambiamenti nella programmazione, soprattutto durante gli incontri più attesi nelle fasi finali. A farne le spese saranno diversi programmi, compreso Verissimo.

La puntata di Verissimo di sabato 3 dicembre riserverà numerose sorprese, ma Silvia Toffanin non ha voluto dare alcuna anticipazione. Ha colpito molto il pubblico il doppio riferimento a Pamela Prati della conduttrice, fatto prima con Orietta Berti e poi con Marco Bellavia. L’ex del Bagaglino è l’unica concorrente del GF che non ha rilasciato un’intervista.

Verissimo, c’è un grosso cambio nel palinsesto: i dettagli

Sarà dunque improbabile vedere Pamela Prati negli studi di Verissimo, almeno fino a quando non avrà chiarito con Silvia Toffanin i motivi per cui abbandonò lo studio durante un’intervista in cui parlava di Mark Caltagirone. Quello che per ora è certo è che Verissimo il prossimo sabato inizierà alle 14:10 e non alle ore 16:00.

Ci sarà dunque un grosso cambio nel palinsesto, e la trasmissione di Silvia Toffanin comincerà con circa due ore di anticipo. Questo significa anche che Verissimo inizierà alle ore 16:00: il pubblico distratto potrebbe dunque sintonizzarsi su Canale 5 il 3 dicembre e vedere i titoli di coda della trasmissione piuttosto che i titoli di apertura.

Quando andrà in onda la puntata del 3 dicembre: la data e l’ora

Non sarà solamente Verissimo a subire un grosso cambio nel palinsesto. La soap opera Terra Amara, che di solito è trasmessa il sabato dalle 14:10 alle 16:30 circa, comincerà subito dopo la fine delle interviste della Toffanin. La durata degli episodi sembra però essere stata drasticamente ridotta, dal momento che l’orario di fine saranno le 17:10.

Dopo le 17:10 andrà in onda il film “Ad un passo di danza“. È evidente la volontà di Mediaset di non entrare nella gara degli ascolti con il mondiale di calcio del Qatar. Il 3 dicembre alle ore 16:00 ed alle ore 20:00 verranno trasmessi gli ottavi: si entrerà dunque nelle fasi finali e gli appassionati non si perderanno sicuramente l’appuntamento.

