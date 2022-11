Uomini e Donne, l’ex dama non riesce più a parlare e muoversi: cosa le succede – VIDEO

I fan dell’ex dama di Uomini e Donne sono entrati nel panico quando hanno saputo che la loro beniamina non riusciva più a parlare e muoversi. Ecco cosa le è successo e cosa le hanno consigliato di fare i medici.

Durante la permanenza nel parterre del Trono Over nel 2018 e 2019 aveva incontrato quello che non ha esitato a definire “un uomo con la U maiuscola, una persona che finalmente mi completa“. Nel 2021 era stato rimandato il loro matrimonio a causa di alcuni gravi problemi di salute di lei, che resero impossibile celebrare la cerimonia.

Luisa Anna Monti, infatti, aveva scoperto di avere un tumore al seno. La situazione l’aveva gettata nello sconforto più totale, dal momento che sua madre era morta di cancro quando aveva circa 14 anni e suo padre se ne era andato per lo stesso motivo all’inizio del 2021. Fortunatamente, con le cure era riuscita a sconfiggere il male.

Il lieto ed inaspettato annuncio per il 7 dicembre

Salvio Calabretta e Luisa Anna Monti avevano dato un annuncio davvero molto particolare negli ultimi giorni di novembre. L’ex dama di Uomini e Donne si è mostrata in un video in cui chiedeva al compagno cosa avrebbe fatto il prossimo 7 dicembre. Lui aveva risposto che sarebbe stato molto impegnato, perchè si sarebbe dovuto sposare con lei.

Luisa Anna Monti ha dunque mostrato orgogliosa l’invito di matrimonio, chiedendo esplicitamente al suo pubblico a non dimenticare questa data per lei molto importante. Il 29 novembre, quindi pochi giorni prima del lieto evento, l’ex protagonista del Trono Over è però dovuta correre in ospedale dopo essersi sentita molto male.

Uomini e Donne, cosa succede alla dama che non riesce più a parlare e muoversi: la diagnosi dopo la corsa al pronto soccorso

All’improvviso, l’ex dama di Uomini e Donne non sarebbe più riuscita a parlare e muoversi. Una volta arrivata al pronto soccorso avrebbero iniziato a fargli tutti gli accertamenti, sospettando che avesse avuto una sincope, ovvero una perdita di conoscenza breve e temporanea da cui di solito ci si riprende in maniera completa.

Dopo circa cinque ore Luisa Anna Monti si è mostrata su Instagram dopo essere tornata a casa. Ha voluto spiegare di essere svenuta da sveglia, e di aver avuto una leggera afasia. L’ex dama ha mostrato soddisfazione nel confermare che gli esami non hanno rilevato nessuna patologia. I medici le hanno dunque prescritto di rallentare i ritmi e riposarsi. Cosa succederà a questo punto al suo matrimonio previsto per il 7 dicembre con Salvio?

Nel video qui sotto Luisa Anna Monti spiega cosa le è successo dalla brandina dell’ospedale:

Ecco il video in cui, solo tre giorni prima del ricovero, Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta annunciavano il loro matrimonio: