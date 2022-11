Terremoto Juventus, Agnelli e l’intero cda si dimettono: Gianluca Ferrero sarà il nuovo presidente

L’intero consiglio di amministrazione della Juventus si è dimesso ieri sera, lunedì 28 novembre 2022, in seguito all’inchiesta della Procura di Torino per falso bilancio e alle contestazioni di Consob.

Chi è Gianluca Ferrero, il nuovo presidente della Juve

Andrea Agnelli lascia la presidenza della società dopo dodici anni e verrà succeduto da Gianluca Ferrero, commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società. Secondo Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha una solida esperienza e le competenze tecniche per ricoprire l’incarico.

Juventus in calo a Piazza Affari

Dopo le dimissioni in blocco del cda, la Juventus è in forte calo a Piazza Affari, al punto da sospendere il titolo per eccessiva volatilità. Cede il 4,94% a 0,265 euro dopo essere arrivato a perdere fino al 10,4% con una capitalizzazione in Borsa che si è ridotta a 670 milioni di euro.

La decisione del consiglio di amministrazione è arrivata dopo una lunga riunione straordinaria convocata ieri pomeriggio, durante la quale ha “nuovamente esaminato le contestazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, le carenze e criticità rilevate dalla Consob e i rilievi sollevati dalla società di revisione Deloitte&Touche”.

Prima del cda si era dimessa Marilungo

Prima del cda si era dimessa Daniela Marilungo, “consigliere non esecutivo e indipendente della società” e membra del Comitato Controllo e Rischi e del COmitato Environmental social and corporate governance (Esg). “La dottoressa Marilungo ha motivato le sue dimissioni sostenendo l’impossibilità di esercitare il proprio mandato con la dovuta serenità e indipendenza anche, ma non solo, per il fatto di ritenere di non essere stata messa nella posizione di poter pienamente “agire informata” a fronte di temi di sicura complessità. Il consiglio di amministrazione ha preso nota dei commenti della dottoressa Marilungo, non condividendoli”, si leggeva ieri in una nota ufficiale della Juve.

Al termine della riunione alla Continassa, sono usciti per ultimi i collaboratori dello staff del presidente.

Le reazioni dei tifosi

“Finalmente tutti fuori, ora aspettiamo le dimissioni di Allegri. Torneremo”, scrivono gli ultras della Curva Sud Juventus sui social. E nei commenti si legge “la curva gioisce” e “finalmente una buona notizia, fino alla fine”.