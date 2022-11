Notte di passione al GF Vip: dopo la puntata esplosiva, baci e coccole in confessionale

Dopo un’intensa puntata del GF Vip, due vipponi si sono ritrovati in confessionale dov’è scattata la passione al chiaro di luna

Quella di ieri è stata una puntata molto carica del reality show di Canale 5 in cui sono stati un po’ tutti protagonisti, tra di loro una nuova coppia che sta nascendo e che ieri non si è più riuscita a trattenere.

Una notte per niente tranquilla al GF Vip dove gli animi durante la puntata che si sono scaldati non sono riusciti a trovare riposo con la luna. In trasmissione, ieri sera, si sono affrontati tanti temi, ci sono stati tanti protagonisti, tra questi anche Micol Incorvaia che è stata vittima di cattiverie da parte di Patrizia Rossetti e Wilma Goich che, a modo loro, si sono scusate. La delusione per la sorella di Clizia, che è intervenuta durante la puntata di ieri, è stata forte, ma proprio aver visto sua sorella le ha fatto tirare un sospiro di sollievo.

Con sua sorella Clizia, oltre a parlare di Wilma e Patrizia, si è parlato anche della complicità che ha con Giaele e Edoardo Tavassi. Due rapporti molto belli, con un gran feeling e che Clizia ha commentato con grande commozione e su Edoardo ha poi fatto una domanda specifica: c’è qualcosa in più? Micol non è stata troppo diretta nella risposta e ciò ha fatto sorridere molto sia sua sorella che il pubblico da casa.

Micol e Edoardo, il bacio nella notte e la passione tra i due

Parlando del baciarsi.

Edo: “Ma te non c’hai voglia? Io sto a morì”

Micol: “Sì”#incorvassi pic.twitter.com/8KNATePFjf — Sandy 🍿 (@Sandy___8) November 29, 2022

Twitter su questo piano è sempre molto attento e tra Micol ed Edoardo c’è stato un lungo dialogo nella notte in cui hanno parlato di un certo bacio in confessionale, nonché si sentono tanti baci che i due cercano di nascondere non riuscendoci. L’intensa chiacchierata è stata anche sul loro percorso insieme, su loro fuori dal GF Vip, chissà come reagiranno quando rivedranno le clip che, ormai, sono popolari sul web.

Ciò che è certo è che Micol, accettando di dormire nel caravan, non ha fatto altro che seguire le parole di sua sorella Clizia seguendo il suo cuore.