“Narcisista patologico”, affondo ad Antonino Spinalbese direttamente da Amici!

Quanto accaduto ieri al GF Vip è sicuramente un’altra pagina triste di TV, un cattivo insegnamento di Antonino Spinalbese che non tutti hanno colto

Non importa chi ci sia nel cuore dell’hairstylist di Milano, se Oriana, Ginevra o Giaele, quanto messo in onda ieri su Canale 5 è molto triste e Giulia Salemi si è fatta da portavoce di quanto accaduto.

Ancora una volta, ieri sera è stato protagonista Antonino Spinalbese in un confronto a tre con Oriana e Ginevra. Quest’ultima è entrata in punta di piedi come ospite, ma con le dovute distanze, a ribadire il rapporto splendido che lei ha costruito con l’hairstylist in sole due settimane di reality, che tra i due c’è grande feeling e che si vogliono tanto bene. Dall’altra parte, Antonino è stato un po’ più incisivo, ammettendo di essere disposto di uscire dal reality per raggiungere Ginevra Lamborghini.

Ad assistere a questo teatrino c’è stata Oriana Marzioli che, nelle scorse settimane, ha avuto un legame -perlopiù sessuale- con Antonino che, però, non ha fatto ben uscire la sua figura dopo il confronto di ieri, sottostimando la sua persona e facendo passare, effettivamente, il messaggio che per lui, lei è stata inesistente. Innegabile il feeling mentale costruito con Ginevra, cui lui stesso ha ammesso di non aver mai smesso di pensare, ma di certo le lacrime della gieffina spagnola non potevano passare in sordina.

Anna Pettinelli attacca duramente Antonino Spinalbese e si fa da portavoce

Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare,alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico. #GFvip — anna pettinelli (@annapettinelli) November 28, 2022

Intanto che il teatrino in giardino tra Antonino, Oriana e Ginevra era in onda, su Twitter l’ex professoressa di Amici, Anna Pettinelli, ha scritto un’assoluta verità e non è stata l’unica, perché anche Giulia Salemi, successivamente attaccata da Sonia Bruganelli, si è esposta a supporto di una solidarietà femminile e contro Spinalbese.

Antonino si è lamentato di quanto accaduto in studio: “Ho Giulia contro. Ma io lo sapevo che sarebbe andata così. Però lei che dice che tratto male le donne, mi sembra esagerato. Sonia all’inizio ce l’aveva con me però lei ha un intelletto alto è intelligente e quindi sto ad ascoltare. Ascolto Sonia perché non è una finta moralista e non fa frasi fatte”.