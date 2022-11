Harry e Meghan, arriva il divorzio? Le dichiarazioni scottanti dell’amante

Harry e Meghan potrebbero davvero arrivare al divorzio: dopo la notizia del presunto amante della duchessa di Sussex, spunta un’intervista con delle dichiarazioni piuttosto scottanti riguardo il secondogenito di Lady Diana.

Negli Stati Uniti impazza il gossip di un presunto tradimento di Meghan Markle. Quanto sta emergendo in queste ore riguardo una presunta amante di Harry Windsor potrebbe dunque essere davvero la pietra tombale del matrimonio dei duchi di Sussex, anche se i tabloid riferiscono che il secondogenito di Lady Diana mediterebbe già di tornare a Londra.

Secondo quanto riferisce il magazine InTouch, in una data imprecisata Meghan si sarebbe dimenticata di andare a prendere a scuola il figlio Archie. Harry avrebbe dunque ricevuto una telefonata dalla scuola, e si sarebbe preoccupato parecchio riguardo la moglie, che avrebbe iniziato a cercare ovunque. Si sarebbe scoperto così il tradimento di lei.

Chi è il presunto amante di Meghan e come se ne sarebbe accorto il principe Harry

Meghan avrebbe avuto una relazione con la sua guardia del corpo, Christoper Sanchez. Su di lui si sa poco: suo padre era un vigile del fuoco, ed ha scelto di fare la guardia del corpo ispirandosi ad un film con Clint Eastwood, “The line of fire”. Sanchez sarebbe molto più grande di Meghan. Ha lavorato per Bush Jr. e Obama, e lavorerebbe nei servizi segreti.

Il Fatto Quotidiano fa notare che con un tempismo molto sospetto è uscita un’intervista con alcune dichiarazioni molto intime che riguardano il principe Harry. Il marito di Meghan sarebbe stato “il toy-boy” di una nota attrice americana, che è diventata ancora più popolare negli Stati Uniti partecipando a diversi reality-show.

Parla una presunta ex di Harry: le rivelazioni scottanti

Catherine Ommanney è nota per essere stata nel cast di “The real housewives of D.C.”. Quando lei aveva 34 anni, e quindi Harry ne aveva 21, hanno intrecciato una relazione per circa un mese. Si sono incontrati per la prima volta a Chelsea, vicino un pub. Lei ha iniziato a prenderlo in giro per il suo cappello, e lui ha dato subito segno di divertirsi molto.

L’attrice ha spiegato di essere certa che Harry non la nominerà nella sua autobiografia Spare, ma ha ricordato che entrambi uscirono completamente ubriachi dal pub a Chelsea. Finirono a casa di alcuni amici del duca di Sussex. Quando Catherine spiego di dover andare a casa ricevette “il bacio più passionale che io abbia mai ricevuto“.

Dopo l’addio brusco, l’incontro per caso qualche anno dopo

L’attrice americana ha rivelato anche il nomignolo che gli aveva affibiato: “Baby“. La relazione si sarebbe interrotta all’improvviso dopo circa un mese, perchè qualcuno si sarebbe accorto della loro frequentazione. A quel punto, Harry cambiò il numero di cellulare, e lei perse ogni contatto per diversi anni.

Nel 2009 ci fu un incontro casuale fra il principe inglese e l’attrice americana. Durante un torneo alle Barbados incontrò di nuovo Catherine Ommanney, che si trovava sul posto insieme del secondo marito, con cui si era appena sposata. L’attrice ha spiegato: “Se avesse avuto 10 anni in più sarebbe stato forse il mio uomo ideale: è coraggioso, carismatico, estremamente divertente e affettuoso. Gli auguro davvero felicità e successo“.