Grande Fratello Vip, pesantissimo attacco da un ex concorrente: “Mi vergogno per voi”. Alta tensione non solo nella Casa del reality

Sarà che si stanno avvicinando le feste di Natale e il pensiero di passarle insieme a chi non ci piace è pesante. Sarà che dobbiamo affrontare altri 4 mesi di Grande Fratello Vip 7, ma l’atmosfera nella Casa non è mai stata tesa come durante l’ultima diretta. E sono scattate polemiche feroci.

Tanti scontri e tanti confronti, a cominciare da quello tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi che ha infiammato il pubblico (molti stanno dalla parte dell’influencer). A far sdiscutere però sono state anche le scelte di Alfonso Signorini e degli autori che hanno deciso di concedere una seconda chance a Ginevra Lamborghini.

La sorella d’arte era stata cacciata per le frasi pesanti su Marco Bellavia, anche se in realtà non doveva pagare solo lei. E per un periodo molto breve ha dovuto anche scontare l’allontanamento dallo studio come era già successo in passato ad altri concorrenti squalificati, non eliminati.

A sorpresa però nella puntata del 28 novembre la cantante è riapparsa. Ginevra, che da tempo era già tornata nelle grazie di Signorini, è stata protagonista di un confronto durante la diretta su Canale 5 nel giardino. Da una parte lei, dall’altra Antonino Spinalbanese, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi.

Grande Fratello Vip, pesantissimo attacco da un ex concorrente: lui è stato trattato diversamente

Non è uscito nulla di nuovo, perché tanto ognuno è rimasto sulle sue posizioni e quindi questo confronto è stato solo un capitolo senza spessore della puntata. Ma in compenso ha fatto molto discutere il pubblico da casa e anche un ex Vippone.

Perché Stefano Bettarini già nelle zsettimane scorsxe si era lamentato per la differenza di trattamento ricevuto rispetto a Givenra e non solo. Lui, che era tornato al GF Vip 5 dopo aver partecipato alla prima edizione del reality, era anche stato cacciato quasi subito per una presunta bestemmia.

Questo gli aveva impedito per tutto il resto del programma di essere presente in studio come ex concorrente. E, dice, lui, negli anni successivi lo ha anche tagliato fuori dai grandi circuiti perché nessuno a Mediaset l’ha più chiamato.

La presenza di Ginevra in diretta l’ha scatenato: “La produzione e il Grande Fratello Vip si assumano la responsabilità di questa complicità. Hanno avvallato, promosso e spinto chi il bullismo lo ha fa promosso più volte. Questo un ulteriore schiaffo a chi la violenza la combatte. Elogiamo chi la violenza l’ha promossa. Queste le conseguenze? Mi vergogno per voi. Due pesi e due misure”, ha postato.

L’ex marito di Simona Ventura è infuriato ma fino ad oggi Alfonso Signorini e la produzione hanno deciso di non rispondere mai a questi attacchi. Aspettiamo la prossima diretta per capire cosa succederà.