Antonella Clerici, confessione piccante: “A letto non va bene solo quello”. La popolare conduttrice tv svela i segreti con Vittorio Garrone

In oltre trent’anni di carriera, Antonella Clerici ci ha abituato quasi a tutto. Ma le sue confessioni amorose sono certamente una novità. Intervistata dal quotidiano ‘Il Messaggero’, la popolare conduttrice Rai ha affrontato diversi temi compreso quello della sua intimità con Vittorio Garrone, compagno da sei anni.

Non si sposeranno, almeno lei su questo è stata chiara perché i matrimoni e le storie importanti del passato come quella con Eddy Mertens l’hanno segnata. Però nella loro vita sentimentale c’è spazio per tutto, anche quello che fanno nell’intimità-

“A letto vanno bene le coccole – ha raccontato – ma non solo quelle. Conta quantità e qualità. Magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no?». Già in passato aveva parlato di stivali, parrucche e travestimenti. Ora non rinnega che conta pure quello perché “ognuno trova il suo modo per stare bene insieme”.

Antonella Clerici, confessione piccante: i rapporti con la chirurgia plastica ed Eddy Mertens

Antonella, 58 anni ottimamente portati, non nasconde qualche ritocchino. Niente di particolarmente evidente, soltanto quello che la aiuta a stare bene con se stessa e quindi anche con gli altri nella vita di tutti i giorni.

Ammette di far visita al chirurgo plastico un paio di volte l’anno anche perché il suo non è un desiderio di essere diversa da quella che conosciamo. Lo fa sempre d’estate, perché così non ha bisogno di giustificarsi con il suo pubblico, e ha iniziato quando ha compito 40 anni. Ma non diventerà mai un fenomeno: “Vedo certe bocche in giro, mamma mia”.

Nella chiacchierata però la Clerici ha affrontato anche altri argomenti importanti. Come il rapporto con Eddy Martens, ex compagno e padre di sua figlia Maelle che ormai ha tredici anni ed è legatissima alla famiglia di Vittorio Garrone e ai figli dell’imprenditore, decisamente più grandi di lei.

Nei primi anni il loro rapporto è stato traumatico e Maelle rifiutava di vedere il padre. Adesso molto è cambiato, anche perché lei è cresciuta. “Adesso va tutto bene. Lui è stato bravo, non ha forzato le cose. Lei per un periodo non voleva andare a Bruxelles, adesso per raggiungerlo ha anche preso l’aereo da sola. E parlano in francese”.

Oggi nella sua vita c’è Vittorio e niente può rompere questo legame indissolubili. La scorsa estate ancora una volta le voci di nozze imminenti, al massimo nella primavera del 2023, erano diventate un tormentone. Ma loro stanno bene così.