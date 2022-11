Amici 22, adesso 8 alunni rischiano l’eliminazione: cosa succede – VIDEO

Dopo la richiesta di Rudy Zerbi di un duro intervento disciplinare contro tutti gli alunni della scuola di Amici 22, i ballerini e cantanti hanno cercato di evitare l’eliminazione chiamando i professori. Ecco cosa è successo.

Durante la puntata di Amici del 28 novembre, Rudy Zerbi ha sollevato il tradizionale problema della pulizia della casetta in cui vivono gli alunni. Dovrebbero essere gli stessi concorrenti del talent-show a preoccuparsene, ma lentamente alcune zone della loro abitazione stanno diventando sempre più sporche.

Rudy Zerbi ha inizialmente chiesto agli alunni di fare i nomi dei loro colleghi che non contribuivano a mantenere, e solo in tre si sono fatti avanti. C’è stata poi una riunione fra tutti i ballerini e cantanti, dove la stessa Maria De Filippi ha fatto notare l’improduttività della discussione, dal momento che si parlavano tutti uno sopra l’altro.

Amici, perchè si parla di eliminazione: la richiesta di Zerbi

Rudy Zerbi ha tuonato contro tutti gli alunni di Amici: “Non siete stati in grado di confrontarvi apertamente e senza buonismi di maniera, così come non avete mostrato di possedere la personalità necessaria per dire la verità e fare i nomi di chi è più responsabile degli altri. Ecco perchè propongo ufficialmente di chiudere questo ridicolo teatrino“.

Zerbi ha dunque chiesto alla produzione di prendere seriamente in considerazione di mettere in sfida tutti gli alunni della scuola. Gli ultimi tre della classifica di ballo e gli ultimi tre della classifica di canto dovrebbero quindi essere eliminati definitivamente da Amici 22, senza possibilità di occupare il banco del pubblico.

Il comportamento di Mattia che fa arrabbiare Todaro: cos’è successo

Mentre Maria De Filippi ha fatto notare che la produzione potrebbe anche non accettare la proposta di Rudy Zerbi, gli alunni si sono molto preoccupati e hanno chiesto di parlare di nuovo con i professori. A questo punto si sono fatti avanti sei persone, identificate come quelle che si sono date meno da fare nella pulizia della casetta.

I professori hanno fatto subito notare che mancavano ancora alcuni alunni. Megan ha allora ammesso che Mattia e Niveo non volevano scendere insieme alle altre sei persone. Ne è dunque nato un battibecco fra Raimondo Todaro e Mattia. Sembra proprio che il ballerino non voglia riconoscere di aver fatto quasi nulla nella casetta.

Ecco gli 8 alunni di Amici che hanno ammesso di essere fra quelli che si danno meno da fare nelle pulizie e nel riordino: