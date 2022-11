Al Bano, l’incredibile accusa del conduttore: “30.000 euro da 13 anni” – VIDEO

Nel giro di poco tempo, Al Bano ha ricevuto un’altra pesante accusa da parte di un noto conduttore televisivo, che sembrerebbe avere un conto in sospeso da ben 13 anni con il cantante di Cellino San Marco. Ecco di cosa si tratta.

In queste ultime settimane stanno arrivando diverse accuse pesanti ad Al Bano dalla Spagna. In un primo momento una signora di nome Patricia Donoso ha raccontato di aver avuto con lui una vera e propria relazione, che secondo il racconto sarebbe anche durata qualche anno. Il cantante pugliese ha smentito tutto coinvolgendo subito gli avvocati.

Adesso è arrivata sempre in diretta da un canale televisivo spagnolo un’altra pesantissima accusa che prende di mira Al Bano. Sicuramente la tempistica è molto curiosa, perchè, come nel racconto di Patricia Donoso, i presunti fatti sarebbero avvenuti diversi anni fa ed entrambi hanno deciso solo ora di rivelare la loro verità.

“Al Bano mi deve 30.000 euro”: l’accusa del conduttore

Il conduttore Kiko Hernandéz ha voluto raccontare quella che per lui sembra essere una vera e propria ingiustizia. All’interno del programma Salvame, che va in onda su Telecinco, il canale di Mediaset España, si è assistito ad un vero e proprio sfogo. Il conduttore rivolgerebbe ad Al Bano l’accusa di non onorare quando stabilito 13 anni fa.

Kiko Hernandéz ha rivelato che lui avrebbe un credito di ben 30.000 euro con il noto cantante pugliese. Quello che sorprende di più è che, secondo il racconto del conduttore, Al Bano non sembrerebbe intenzionato a restituirgli i soldi. Avrebbe anche spiegato: “Il mio avvocato è stanco di dovergli reclamare in sedi internazionali i 30.000 euro…“.

La proposta del presentatore spagnolo che lascia senza parole

Kiko Hernandéz ha anche fatto un ulteriore affondo molto pesante nei confronti di Al Bano. Poco tempo fa il cantante era stato ospite di Salvame Deluxe, uno “spin-off” della versione pomeridiana del format Salvame di Telecinco, dove vengono intervistati quattro o cinque protagonisti del mondo dello spettacolo spagnolo ed internazionale.

In quell’occasione, Al Bano si era prestato al confronto con Patricia Donoso, negando ogni relazione sentimentale. Kiko Hernandéz ha dunque proposto: “Non gli si potrebbe togliere qualcosa dal cachet dell’altro giorno?“. Il conduttore spagnolo, dopo essere stato querelato da Al Bano, avrebbe vinto la causa. Nel 2009 il giudice avrebbe disposto il pagamento delle spese processuali da parte del cantante, ovvero i 30.000 euro che reclama Hernandéz.

Ecco uno stralcio del programma Salvame di Telecinco in cui si sente la pesante accusa di del conduttore Kiko Hernandéz ad Al Bano: