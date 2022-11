Uomini e Donne, storica corteggiatrice si lamenta: “Molto difficile rimettersi in gioco”. Rimane uno dei personaggi più amati del programma

Il suo sogno è salire un giorno sul palco di Sanremo come conduttrice. Il suo incubo è che invece nessuno si ricorso più di lei, almeno dal punto di vista lavorativo. Eppure chi ha seguito tutta la storia di Uomini e Donne fin dall’inizio non può aver dimenticato Alessandra Pierelli.

Ancora prima che arrivassero le sorelle Nasti e le sorelle Valli, Giulia De Lellis e Andrea Damante, che nascesse il Trono Over e tutto il resto, una solo coppia aveva fatto sognare. Era quella formata da Alessandra e da Costantino Vitagliano, un vero boom.

Il dating show esisteva già da tre anni, fra i tronisti era passata anche Tina Cipollari che poi si è ampiamente riciclata come opinionista, ma il successo doveva ancora arrivare. Fu nel 2004, con Costantino e Daniele Interrante (ma sul trono in quella edizione erano passati anche Giorgio Mastrota, Alessia Fabiani e Cristina Plevani, regina del primo Grande Fratello).

La scelta di Costantino, la nascita di una nuova coppia che ha spopolato per mesi sulle riviste, nelle ospitate in discoteca, anche in televisione. Poi l’addio, ma per Alessandra c’erano state ancora occasioni importanti. Qualche particina in Distretto di Polizia e Carabinieri, molto teatro con spettacoli di successo, L’Isola dei Famosi nel 2006 su Rai 2.

Uomini e Donne, storica corteggiatrice si lamenta: la tv si è dimenticata di lei

Dal 2010 però è calato il silenzio. Lei un anno dopo ha sposato Fabrizio Baldassari, è diventata madre di due figli (Daniel e Liam), si è dedicata a se stessa e alla famiglia. Oggi però sogna di tornare in quello che è stato il suo primo mondo, anche se sa che si tratta di un’impresa decisamente complicata.

Lo ha confessato di recente in una intervista al settimanale ‘Mio’ svelando quello che resta il suo obiettivo, prima o poi nella vita. Arrivare al Festival come valletta del conduttore, anche se oggi sono diventate tutte co-conduttrici.

“Ma Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo. In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molti provini, ma non è semplice. Quando sono nati i bambini ho smesso un po’ con tutto”.

In realtà confessa di non essere pentita di nulla perché la famiglia viene prima di tutto. Oggi però che i bambini sono cresciuti, se qualcuno si ricordasse ancora di lei nel mondo dello spettacolo, anche in teatro, sarebbe pronta a rigettarsi nella mischia.

Intanto rimane una bellissima donna che ha compiuto da poco 43 anni e altrettanto da poco ha messo a frutto un’altra delle sue passioni, disegnando gioielli.