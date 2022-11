“La stanno allontanando”, retroscena su Gemma Galgani che nessuno si aspettava

Gemma Galgani è stata pilastro di Uomini e Donne per tantissimi anni, adesso qualcosa sta decisamente cambiando

La dama è nel parterre del dating show da anni ed ha sempre creato numerose dinamiche, salvo negli ultimi tempi in cui è stata evidentemente marginalizzata. A svelare un retroscena sulla sua presenza a Canale 5 è un ex protagonista.

Gemma Galgani ha un percorso ad Uomini e Donne che va avanti da ben 13 anni e nel corso di queste edizioni ha conosciuto tantissime persone che si sono schierate dalla sua parte e che le hanno remato contro. Tra questi c’è stato Jean Pierre con cui ha avuto un flirt che non è durato molto, ma il giusto affinché il cavaliere possa tornare a parlare di lei dopo anni a Fralof su DonnaSpia.it: “Gemma la sa lunga. È arrivata al punto di offendere l’intelligenza della gente. Dopo 13 anni ma chi ci crede più? Lei è lì per le telecamere”.

Indubbiamente un affondo importante ai danni della dama torinese che è su Canale 5 da tantissimi anni, diventando un simbolo della trasmissione. D’altro canto sono proprio i telespettatori a richiedere la sua presenza in studio, non appena si accenna di un addio alla sua persona, il web dichiara rivoluzione.

A Fralof su DonnaSpia.it, Jean Pierre ha notato quello che non è sfuggito neppure agli occhi dei telespettatori: “Ma adesso vedo che la stanno allontanando. Non è più la prima donna”. Negli ultimi anni, infatti, la dama ha trovato sempre meno spazio in studio, sopratutto perché per lei non si presentano cavalieri con la stessa frequenza di una volta, se non solo per motivi di visibilità.

Tuttavia, nonostante le numerose messe in scena -a detta del cavaliere- lui un pensiero alla dama lo rivolge con gran cuore: “Io le auguro di trovarlo. Io ci sono uscito insieme ed è una bella persona. Una donna intelligente e colta. Con lei si sta bene, ma non riesce a trovare nessuno”.

Non solo la ‘furbizia’ di Gemma Galgani, per Jean Pierre c’è qualcun altro in quest’edizione: “C’è qualcuno che la sa lunga, come Riccardo e Ida. A molti interessa più stare lì che trovare qualcuno…Adesso è sempre la stessa solfa. Questo teatrino fa ridere i polli”.