Netflix, conferma ufficiale: arriva la nuova stagione di una seguitissima serie tv

Spunta una conferma ufficiale da parte di Netflix, che ha confermato l’arrivo della nuova stagione di una seguitissima serie televisiva.

Netflix ha deciso di levare ogni dubbio ai fan e confermare l’arrivo di una nuova stagione di una seguitissima serie televisiva. A breve infatti arriveranno i nuovi episodi: tutte le novità previste dalla piattaforma.

Sono ore caldissime per tutti gli abbonati di Netflix che finalmente potranno esultare. Infatti chi segue la serie ‘You‘, con protagonista Penn Badgley, può festeggiare, visto che la piattaforma ha confermato l’arrivo della quarta stagione. La prima parte di You 4 infatti sarà presentata in anteprima giovedì 9 febbraio 2023, mentre la seconda parte arriverà esattamente un mese dopo, giovedì 9 marzo. Attenzione, perché di seguito ci saranno degli spoiler sui nuovi episodi.

Infatti come si apprende dalle anticipazioni in rete You 4 avrà una nuova location. Dopo le ambientazioni di New York di You 1, quelle di Los Angeles di You 2 e di un paesino della California di You 3, i nuovi episodi dello show si svilupperanno nel vecchio continente e, più precisamente, a Londra. Sono diversi i colpi di scena che colpiranno i telespettatori, andiamo quindi a avedere cosa succederà.

Netflix conferma la quarta stagione di ‘You’: tutte le anticipazioni

La terza stagione della serie tratta dai libri di Caroline Kepnes abbiamo visto come si è conclusa a con Joe (aka Penn Badgley) che ha interrotto il matrimonio con Love Quinn (Victoria Pedretti) dopo avere messo gli occhi sulla bibliotecaria Marienne Bellamy (Tati Gabrielle), diventata la sua nuova ossessione. Quindi una volta avvenuto il trasferimento a Londra per per amore di Marianne, il giovane, che nel mentre si è creato una nuova identità con lo pseudonimo di Professor Jonathan Moore, si infatua però della direttrice di una galleria d’arte di nome Kate.

Il ruolo della bella Kate è affidato a Charlotte Ritchie. Allo stesso tempo la vita di Joe diventa sempre più complicata, il tutto a causa dell’entrata in scena di questa nuova donna il cui arrivo nel cuore del protagonista porterà non poco scompiglio all’interno dello show, dove i drammi sono ormai all’ordine del giorno. Sono diversi i nuovi personaggi che dovrebbero esordire in You 4. Tra questi troviamo anche Amy-Leigh Hickman di Strike back, Ed Speleers di Downton Abbey e Lukas Gage di The white lotus.