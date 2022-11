GF Vip, sorpresa per Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon: accadrà stasera

Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon saranno al centro di una decisione molto importante del GF Vip che vedremo stasera

I due concorrenti del reality show hanno dimostrato tanto, seppure l’ex naufrago è entrato da pochissimo. Tuttavia, da fuori l’hanno accolto con grande entusiasmo, così come lo è stato durante L’Isola dei Famosi.

Edoardo Tavassi è emerso essere il preferito del pubblico di Canale 5 per quanto riguarda l’ultima nomination in cui ha vinto contro Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Luca Onestini, Luca Salatino, Sarah Altobello e Charlie Gnocchi. Da casa hanno particolarmente apprezzato il suo impatto al reality show di Alfonso Signorini perché, ancora una volta, è entrato con grande naturalezza e continua a dimostrarsi per ciò che è, incorrendo spesso a scivoloni evitabili.

All’Isola dei Famosi, i telespettatori hanno imparato a conoscere la sua personalità nella totalità e da lì ha portato con sé tanti fan che, dapprima l’hanno seguito sui social, adesso in tutte le trasmissioni televisive che lo vedono protagonista. È per questo motivo che, al televoto, il fratello di Guendalina non ha rivali: il fandom che ha attorno a sé è veramente agguerrito e sempre presente.

Nikita Pelizon e Edoardo Tavassi immuni: la prospettiva delle nomination

Chi è particolarmente amata al di fuori della casa del GF Vip è Nikita Pelizon. È raro che una persona che piaccia tanto all’esterno, all’interno non sia particolarmente apprezzata, eppure per la gieffina c’è un pubblico che scalpita fuori che all’interno neppure immaginano. Oppure sì, visto e considerato che, ancora una volta, è lei la preferita della nomination di questa settimana. In particolare, Nikita è finita al televoto insieme a Charlie Gnocchi, Giaele De Donà e Luca Salatino: su di loro è stato chiamato il pubblico da casa a votare per poter rendere immune uno di loro per le prossime nomination.

Grazie al sondaggio condotto da grandefratello.forumfree.it, è evidente che sia Nikita Pelizon ad avere la meglio con il 45,64% di preferenze dei 975 partecipanti al sondaggio. Subito dopo di lei, Giaele De Donà ha raccolto 29,23% delle preferenze, poi Luca Salatino con il 20,51% e per finire Charlie Gnocchi con il 4,62%.