Il bilancio delle vittime della frana di Casamicciola Terme è salito a otto morti accertati. Cinque invece sono i dispersi. Lo ha fatto sapere il prefetto di Napoli Claudio Palomba in un punto stampa con i giornalisti al termine della riunione del Centro Coordinamento Soccorsi.

I cinque dispersi della strage sono appartenenti alla stessa famiglia, i due genitori, un minore del 2007 e altre due persone, ha fatto sapere Palomba. Intanto cresce il numero degli sfollati: ieri, domenica 27 novembre, se ne contavano circa 230. Tutti loro sono stati momentaneamente trasferiti in alberghi e presso case dei parenti.

I feriti dovrebbero essere cinque, mentre le abitazioni colpite passano da quindici a circa trenta.

Frana a Ischia: chi sono le vittime accertate

Le vittime accertate della frana sono Emanuela Sirabella, 31 anni, i fratelli Francesco, 11 anni, e Maria Teresa Monti, 6 anni. I loro genitori risultano ancora dispersi insieme con un altro figlio. Tra i morti c’è anche la famiglia composta da Maurizio Scotto Di Minico, 32 anni, Giovanna Mazzella, 30 anni e Giovan Giuseppe Scotto Di Minico, il neonato di 22 giorni ritrovato dai vigili del fuoco. Morta anche Nikolinka Gancheva Blangova, una donna bulgara di 58 anni. Il corpo di un altro uomo è stato trovato poco fa dai vigili del fuoco che ora stanno cercando di recuperarlo.

Eleonora si era accorta di quanto stava accadendo e prima di essere travolta dal fango aveva telefonato al padre che vive a Lacco Almeno per chiedergli soccorso.

Il governo stanzia i primi due milioni

Su proposta del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, il governo ha stanziato i primi due milioni di euro dichiarando lo stato di emergenza che durerà un anno. Al primo stanziamento, ha spiegato, “ne seguiranno altri non appena avremo una ricognizione dei danni e delle esigenze immediate. Diverso il ragionamento sul piano di ricostruzione che riguarderà strutture pubbliche e private”.

Simonetta Calcaterra commissaria per la gestione dell’emergenza

La premier Giorgia Meloni nel corso della riunione è tornata ad esprimere vicinanza alla popolazione ischitana affermando che presto visiterà l’isola, ma ora la priorità è lasciar lavorare i soccorritori e i volontari. L’esecutivo ha nominato Simonetta Calcaterra commissaria per la gestione dell’emergenza.

Frana a Ischia: De Luca condanna l’abusivismo

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha condannato l’abusivismo edilizio: “La gente deve capire che in alcune aree non può abitare”. E sulle polemiche dei fondi inutilizzati per la prevenzione, i sindaci hanno ricordato che “i comuni sono in sofferenza e servono fondi e personale”.