Don Matteo, notizia bomba dal set: torna un personaggio amatissimo. In attesda delle riprese c’è già un’ottima notizia per i fan

Nella televisione italiana ci sono ormai poche certezze e le fiction sono tra queste. Soprattutto quelle seriali, amatissime dal pubblico che non si perde nemmeno un minuto e aspetta solo il loro ritorno. É il caso di Don Matteo, che sta per vivere la sua stagione 14.

Le riprese a Spoleto non sono ancora cominciate, ma la produzione ha confermato che torneranno tutti o quasi. Sappiamo che ormai il tempo di Terence Hill sul set è finito, con il cambio in corsa tra lui e Raoul Bova durante la stagione tredici. Il pubblico però teme che ci siano altri addii pesanti, anticipati nei mesi scorsi.

Uno su tutti, quello del PM Marco Nardi interpretato da Maurizio Lastrico. Non è stato solo uno dei personaggi principali della serie nelle ultime tre stagioni. Ma ha anche emozionato tutti per la storia d’amore con il capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta). Il loro bacio alla fine di Don Matteo 13 è stato un inizio o la fine?

Qualche mese fa era stato lo stesso attore genovese a far tremare i fan spiegando in un’intervista che nessun pubblico ministero ha resistito più di tre stagioni a Don Matteo e lui la terza l’aveva appena terminata. E aveva anticipato l’uscita di scena per uno dei due protagonisti di quella bellissima storia d’amore.

Molti hanno immaginato che stesse parlando del suo personaggio, ma ora arriva una notizia bomba dal set di Don Matteo 14. Intervistato da ‘Specchio’ infatti Lastrico ha aperto alla possibilità di un clamoroso ritorno, seminando altri dubbi.

“A vincere è sempre il mondo di Don Matteo, la storia funziona al di là dei suoi interpreti. Un ritorno nella nuova stagione? C’è stata una prima telefonata interlocutoria e la volontà di andare avanti è reciproca. Saranno gli autori a scegliere la formula giusta, ma se hanno bisogno di me parto seduta stante per Spoleto”.

Questo però significa che probabilmente sarà il personaggio interpretato dalla Giannetta, impegnata anche sul set della seconda stagione di Blanca, ad andarsene? Mistero assoluto, almeno fino a quando non ci sarà il primo ciak sul set della serie.

Intanto però Maurizio Lastrico, dopo aver contribuito al grande successo della nuova stagione di Zelig su Canale 5 tornerà prossimamente anche su Sky per la prima stagione di Call my agent Italia, un’altra serie attesissima. Nell’intervista ha confermato che questo è sempre stato il suo sogno: recitare, far sorridere il pubblico, emozionare.