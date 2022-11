“L’Argentina ha perso”, concorrente infrange il regolamento al GF Vip: provvedimento in arrivo

Un concorrente in queste ore ha infranto il regolamento al GF Vip. Infatti ha svelato la sconfitta dell’Argentina nonostante la regola parli chiaro.

Provvedimento in arrivo per una concorrente del Grande Fratello Vip. Infatti questa ha svelato la sconfitta dell’Argentina ai mondiali di Qatar contro l’Arabia Saudita. Cos’è successo e quale provvedimento potrebbe arrivare.

Colpo di scena al GF Vip. Infatti durante una chiacchierata i vipponi hanno discusso sui mondiali di calcio di Qatar 2022. Nessuno di loro però è al corrente di come stanno andando, ad eccezione di chi ha dovuto lasciare il loft a causa del Covid-19. Mentre il gruppo ipotizza le possibili qualificate ai gironi, Wilma Goich ha rivelato la sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita. Un passo falso vero e proprio, visto che rivelare informazioni dall’esterno della casa è proibito dal regolamento.

L’anziana concorrente ha infatti affermato durante la chiacchierata: “L’Argentina ha perso contro l’Arabia Saudita“. La prima risposta è arrivata da Charlie Gnocchi, che le ha chiesto come lo sapesse. La regia, nel frattempo, censura l’audio per tutto il tempo delle sue esternazioni. Questo non è di certo l’unico passo falso della Goich, che negli ultimi giorni si è resa protagonista anche di alcuni pettegolezzi con Patrizia Rossetti.

GF Vip, provvedimento in vista per Wilma Goich: ha rivelato un risultato dei Mondiali

Non è la prima volta quindi che Wilma Goich si rende protagonista di un autogol. Infatti come anticipato nelle scorse puntate è stata protagonista di pettegolezzi offensivi, attaccando Micol Incorvaia. Infatti insieme a Patrizia Rossetti non ha solamente criticato Micol ma è arrivata anche ad insultarla. Quindi a patto che le regole valgano per tutti, adesso Wilma Goich dovrebbe andare in nomination per aver svelato una notizia dall’esterno. Infatti la concorrente ha saputo il risultato dell’Argentina mentre era lontano dalla casa a causa della positività al Covid.

Una volta rientrata però ha ha riportato ad alcuni vip delle notizie del mondo esterno, probabilmente reperite in hotel. Nelle scorse edizione del reality ci fu Andrea Zelletta a fare un passo falso del genere e fu mandato in nomination. Alla produzione del programma non resta che prendere le dovute accortezze, con la speranza da parte dei telespettatori che le regole vengano fatte rispettare da tutti i concorrenti.