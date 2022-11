Charlene di Monaco, dramma senza fine: rivelazione sconcertante sulla sua salute

Non si fermano i problemi di salute per Charlene di Monaco. Infatti in queste ore è spuntata una sconcertante rivelazione in merito: cos’è successo.

Per Charlene di Monaco non c’è pace, visto che in queste ore continuano a far discutere le sue condizioni di salute. Inoltre come se non bastasse è spuntata un’altra sconcertante verità: i dettagli.

Durante la Festa nazionale di Montecarlo è tornata ad apparire in pubblico Charlène Wittstock. Allo stesso tempo Alberto di Monaco ha parlato per la prima volta distesamente dello stato di salute della moglie che è rientrata dal Sudafrica giusto un anno fa. Le notizie sono buone, ma non troppo. Infatti al Nice-Matin, quotidiano di Nizza con cui intrattiene ottimi rapporti, Alberto ha dichiarato: “Sono molto felice che la sua salute sia migliorata e che così abbia potuto presenziare a molti eventi“.

Sempre il principe monegasco ha quindi aggiunto: “In alcuni momenti è molto stanca, ha bisogno di altro tempo per rimettersi e perché possa sobbarcarsi altri impegni, però lo farà“. Alberto ha poi parlato dei due gemellini, Jacques e Gabriella, che sono molto uniti e per il padre vederli crescere è straordinario. Inoltre l’educazione data a Jacques è quella di un futuro principe, ma anche Gabriella in futuro avrà un ruolo molto importante e dovrà essere preparata al meglio per sostenere il fratello.

Charlene di Monaco sta bene ma ha bisogno di tempo: la confessione di Alberto

Nel corso della sua ultima intervista Alberto di Monaco ha voluto guardare con favore a tutta la ‘tribù’ dei pro-cugini di Jacques e Gabriella che si è addensata al balcone di Palazzo Grimaldi per la Festa nazionale. Stiamo quindi parlando di tutti i figli dei suoi nipoti Charlotte, Pierre e Andrea, pronti ad essere coinvolti sempre negli eventi ufficiali. Infatti per Alberto è un piacere vederli partecipe e sapere che i figli troveranno sempre sostegno e amicizia.

Intanto continuano anche i preparativi per una festa prolungata che l’anno prossimo colorerà il Principato. Stiamo quindi parlando del centenario della nascita di Ranieri di Monaco, che ci sarà il prossimo 31 maggio, in cui verrà celebrato il papà di Alberto, Caroline e Stephanie. In merito il principe ha concluso l’intervista affermando: “Lo festeggeremo con manifestazioni tradizionali e mezzi moderni perché lui ha proiettato il principato verso il futuro, senza dimenticare la sua storia“.