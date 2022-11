“Al Bano mi deve 30.000 euro dal 2009”, bufera sul cantautore: ci sono i legali di mezzo

Al Bano è molto chiacchierato nell’ultimo periodo, oltre la presunta relazione di 3 anni con una donna, emerge anche un debito consistente

Sono passati ben 13 anni dal 2009, anno in cui il Carrisi avrebbe dovuto restituire ben 30.000 euro, mai arrivati. Dopo l’ospitata in Spagna, la voce è riemersa in maniera roboante in diretta TV.

Soltanto pochi giorni fa è emersa una donna spagnola che rivendica una relazione di tre anni con Al Bano Carrisi. Si tratta di Patricia Donoso che, in diretta in una TV iberica, ha avuto un confronto con il cantautore con cui avrebbe avuto una relazione. Stando alle sue parole, i due si sarebbero conosciuti durante un evento sportivo allo Stadio San Siro di Milano grazie ad un manager che conosce entrambi e lei era in presenza di sua figlia. Tuttavia, Carrisi non ha mai fatto menzione a questa donna, né ha confermato quanto detto, anzi ha minacciato di mettere in mezzo i legali.

Dalla Spagna sembrano proprio avercela con il cantautore su cui è emersa una nuova accusa molto particolare da parte di un personaggio molto conosciuto nel Paese perché generalmente opinionista dei reality show.

Al Bano e Kiko Hernandez, la disputa legale che va avanti dal 2009

Soltanto ieri, in Spagna in una trasmissione della TV iberica si discuteva proprio della questione del cantautore di Cellino San Marco che ha smentito la donna che sostiene di aver avuto una relazione con lui. In studio era presente l’opinionista Kiko Hernandez che ha svelato un retroscena su Al Bano: “Mi deve dall’anno 2009 30.000 euro. (…) Il mio avvocato è davvero stanco di reclamagli internazionalmente 30.000 euro. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe, dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30.000 euro? Fa le querele e non paga i costi. 30.000 euro da tredici anni”.

Una forte accusa nei confronti del cantautore che non si aspettava l’ennesimo attacco dalla penisola iberica, cui, però, non ha ancora risposto. Quale sarà l’epilogo di quest’ennesima situazione che lo vede protagonista?