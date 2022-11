Uomini e Donne, nuove ombre su Ida Platano: “Ho un unico timore”. Dopo l’uscita con Alessandro, come sta andando la storia?

Nessuno tra il pubblico, quello in studio e quello a casa, se lo aspettava o almeno non così presto. Perché se i tronisti di Uomini e Donne ancora una volta stanno deludendo e lo dimostra il rituro di Federica Conversano, la scelta di Ida Platano e Alessandro Vicinanza ha emozionato.

In un colpo solo il dating show di Maria De Filippi ha perso una delle sue storiche Dame ma anche uno dei protagonisti più giovani e ambiti del Trono Over. Molti erano convinti, forse lo sono ancora, che la Platano in realtà sia ancora innamorata del suo storico ex Riccardo Guarnieri. Ma ormai la sua decisione è presa e quindi avanti così.

I due fin da subito hanno mostrato tutta la loro complicità e affinità sui social con dichiarazioni d’amore incrociate. E Alessandro ha anche parlato al magazine ufficiale di Uomini e Donne spiegando cosa si aspetta da questa storia.

Lui che arriva da Salerno, lei che invece vive e lavora con il suo salone di bellezza in provincia di Brescia. Ecco perché “ho un unico timore, la distanza in chilometri che mi divide da lei”. Ma questo non gli sta impedendo di vivere la storia con tutta la passione e la partecipazione che serve. Anche perché con il tempo ha scoperto tutte le qualità di Ida: una donna diretta, generosa, anche molto genuina.

Uomini e Donne, nuove ombre su Ida Platano: Roberta è convinta che sia stato un dispetto

Tutto a posto quindi? Fino al prossimo colpo di scena assolutamente sì, perché Ida e Alessandro hanno confermato di voler vivere fino in fondo la loro storia senza che nessuno possa rovinare il sogno. In realtà però sono molti a mettere in dubbio che la coppia possa durare a lungo.

La prima è certamente Roberta Di Padua che per diverso tempo ha frequentato Vicinanza creando un triangolo con Riccardo Guarnieri, storico ex di Ida. Anche lei è stata intervistata da Uomini e Donne Magazine e non si è tirata indietro perché ha un’impressione chiara.

Secondo lei Ida e Alessandro sono stati quasi obbligati ad uscire insieme da Uomini e Donne perché ormai erano arrivati ad un punto di non ritorno. “Era l’unica via che avevano. Ida non poteva più prendere tempo e Alessandro si era dichiarato innamorato, per lui rimanere nello studio non sarebbe stato credibile”.

Roberta ha anche spiegato di non esserci rimasta male anche se non riesce ad emozionarsi guardando questa coppia. Ma soprattutto è convinta che “Ida abbia preso questa decisione anche un po’ per farmi dispetto, per dimostrare che gli uomini alla fine scelgono lei. Ed è stato un dispetto anche nei confronti di Riccardo che era presente”.