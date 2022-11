Sanremo 2023, Amadeus ha deciso: ci sono anche due big assoluti

C’è grande attesa per Sanremo 2023, con Amadeus che avrebbe deciso il tutto. Infatti ci saranno anche due big assoluti: cosa sta succedendo.

Iniziano a spuntare le prime indiscrezioni su Sanremo 2023. Infatti in queste ore Amadeus avrebbe deciso per la presenza di due cantanti big amatissimi dal pubblico: la scelta dello showman ravennate.

Si avvicina sempre di più il Festival di Sanremo 2023. Infatti già in queste ore stanno iniziando ad uscire delle notizie interessanti riguardanti l’impostazione della kermesse musicale. Nelle scorse ore Amadeus ha rilasciato delle dichiarazioni molto puntuali, riportate dal FQ Magazine. All’interno del settimanale infatti erano presenti anche alcuni nomi che parteciperanno alla competizione canora.

Il conduttore infatti era ospite alla Milano Music Week ed ha spiegato perché non ha alcuna intenzione di invitare super ospiti musicali italiani. Infatti stando al presentatore tali inviti non farebbero altro che far perdere valore ai cantanti in gara. Ama ha quindi fatto l’esempio di Elisa, Gianni Morandi e Massimo Ranieri che si sono messi in gara partecipando e successivamente ha annunciato il ritorno dei big. Andiamo quindi a vedere quali sono state le dichiarazioni dello showman sulla competizione canora.

Sanremo 2023, Amadeus annuncia: “A breve concorrenti e super ospiti”

Amadeus nel corso della sua lunga intervista ha quindi annunciato: “Quando annuncerò la lista dei cantanti dirò: ‘loro sono i miei super ospiti’. Quando arrivai al Festival mi ritrovai con 50 super ospiti e 10 cantanti in gara” – ha poi continuato – “Ho eliminato la parola super ospite, trovo ingiusto verso l’artista che viene a presentare la sua musica in un clima di grande festa“. Una scelta che appare ragionata e convincente, ma che soprattutto lascia aperte le porte per le star internazionali.

Mentre invece appare tutto fatto per il co-conduttore e la presenza di Chiara Ferragni. Infatti come svelato nei giorni scorsi al fianco di Amadeus ci sarà Gianni Morandi. Cresce l’attesa da parte del pubblico anche per la performance della moglie di Fedez che sarà in scena la prima e l’ultima serata. Nelle scorse ore Amadeus ha invitato ad appuntarsi sul calendario la data X del 4 dicembre. Infatti nel corso del Tg1 delle 13:00 svelerà la lista ufficiale dei big in gara a Sanremo 2023. Al momento due grandi nomi sono trapelati da FQ Magazine: Marco Mengoni e Giorgia. Vedremo quindi se i due grandi artisti parteciperanno alla competizione.