Il paradiso delle signore, il dramma della protagonista: “Mi sentivo disperata”

È emerso il dramma della protagonista de Il paradiso delle signore, che ha ammesso: “Mi sentivo disperata”. Ecco i motivi che le hanno fatto attraversare un periodo buio e come è riuscita a superarlo.

A causa del mondiale di calcio del Qatar, Il paradiso delle signore non andrà in onda dal 29 novembre fino al 9 dicembre. Dal 12 dicembre riprenderà la normale programmazione e la soap opera verrà trasmessa subito dopo Oggi è un altro giorno. Sembrerebbe che la Rai voglia compensare l’interruzione trasmettendo anche durante le vacanze natalizie.

Le anticipazioni rivelano che la contessa continuerà ad essere al centro delle trame, così come annunciato sin dalla fine della scorsa stagione. Adelaide si avvicinerà a Marcello, lasciando Umberto e Flora al loro destino senza accantonare la sua voglia di vendetta. Marco riceverà un’allettante proposta lavorativa e proporrà a Stefania di partire con lui.

“Mi sentivo disperata”: parla la protagonista de Il paradiso

Vanessa Gravina è una delle protagonista più amate de Il paradiso delle signore, anche grazie al personaggio molto particolare che interpreta. L’attrice ha voluto raccontare a DiPiù un momento molto delicato della sua vita, dove lentamente è scivolata nella disperazione. Gli impegni lavorativi hanno purtroppo contribuito a peggiorare la situazione.

Vanessa Gravina ha spiegato che, dopo essersi lasciata con il suo compagno, iniziò a chiedersi quale fosse il senso della vita. Il fatto di non aver avuto figli acuì la sua tristezza, rendendola inconsolabile. Per fortuna riuscì a trovare una via d’uscita da questo momento buio grazie ad una collega conosciuta a teatro, che le tese la mano.

Chi ha aiutato Vanessa Gravina a superare il momento di tristezza

Vanessa Gravina ha spiegato che Maria Amelia Monti aveva notato il suo sguardo spento. La collega le consigliò di provare ad avvicinarsi alla meditazione per incanalare positivamente questa crisi e ritrovare l’equilibrio interiore che in quel periodo aveva smarrito. È stato così che Vanessa Gravina si è avvicinata alla religione buddista.

La protagonista de Il paradiso delle signore ha quindi spiegato di credere nella reincarnazione e di recitare ogni giorno delle preghiere. Nel buddismo esistono tre principali pratiche della meditazione: Samatha, Vipassana e Metta. Vanessa Gravina non ha spiegato quale segua ma sicuramente ha tratto giovamento nell’applicazione.

